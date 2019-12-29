Данные пассажиров первого поезда из РФ в Крым внесли в базу «Миротворца» 29.12.2019, 17:20

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Фото: TASS

В поездную бригаду первой «Таврии» входили 33 человека.

Пассажиры поезда "Таврия", 25 декабря совершившего первый рейс из российского Санкт-Петербурга в аннексированный у Украины Крым по "Керченскому мосту", попали в базу данных сайта "Миротворец", сообщает "Немецкая волна".

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля". Кроме того, в базу включают тех, кто посетил Крым, не согласовав визит с Киевом.

В базу попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Aлена Бардовская и обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова. Личная информация о других пассажиров поезда, по словам администраторов сайта, взята из открытых источников.

В составе поезда "Таврия" - 17 вагонов, он может перевозить единовременно более 600 пассажиров. В поездную бригаду первой "Таврии" входили 33 человека.

Дело в Украине

В Украине 25 декабря открыли дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по Крымскому мосту. Находящаяся в Киеве прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через "Керченский мост", говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Открытие железнодорожного сообщения

Президент России Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.

По этой трассе через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.

Крымский мост - крупнейшее сооружение такого рода в Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста началось в 2015 году. В мае 2018 года по мосту было открыто автомобильное движение. Украина протестовала против строительства данного объекта, поскольку оно велось без ее разрешения.