закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 18:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Данные пассажиров первого поезда из РФ в Крым внесли в базу «Миротворца»

  • 29.12.2019, 17:20
  • 1,259
Данные пассажиров первого поезда из РФ в Крым внесли в базу «Миротворца»
Фото: TASS

В поездную бригаду первой «Таврии» входили 33 человека.

Пассажиры поезда "Таврия", 25 декабря совершившего первый рейс из российского Санкт-Петербурга в аннексированный у Украины Крым по "Керченскому мосту", попали в базу данных сайта "Миротворец", сообщает "Немецкая волна".

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля". Кроме того, в базу включают тех, кто посетил Крым, не согласовав визит с Киевом.

В базу попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Aлена Бардовская и обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова. Личная информация о других пассажиров поезда, по словам администраторов сайта, взята из открытых источников.

В составе поезда "Таврия" - 17 вагонов, он может перевозить единовременно более 600 пассажиров. В поездную бригаду первой "Таврии" входили 33 человека.

Дело в Украине

В Украине 25 декабря открыли дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по Крымскому мосту. Находящаяся в Киеве прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через "Керченский мост", говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Открытие железнодорожного сообщения

Президент России Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.

По этой трассе через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.

Крымский мост - крупнейшее сооружение такого рода в Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста началось в 2015 году. В мае 2018 года по мосту было открыто автомобильное движение. Украина протестовала против строительства данного объекта, поскольку оно велось без ее разрешения.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип