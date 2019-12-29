закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 18:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

За чей счет банкет и подарки под елкой?

3
  • Виктор Горбачев
  • 29.12.2019, 17:29
  • 1,664
За чей счет банкет и подарки под елкой?

Все народное своим представлять и презентовать от себя — позорище!

А за чей? Ну, подарки под новогодние елочки? Вот, они их развозят, раздают и улыбаются. Прям со всех сторон сыплются подарки. Много. Дорогих и разных. Нет-нет, я же не против подарков. Подарки под Новый год — это всегда приятно и хорошо. В чудеса хочется верить.

Но! Министры по всей стране поехали. И не только они. Высокопоставленные чиновники как с цепи сорвались и помчались по интернатам, школам, домам престарелых и прочим заведениям. Такое ощущение, что год сидели и ждали. Нового года ждали и дождались.

Команда - ехать дарить! Едут и за собою тележки подарков. Не только эти чиновники. Их дети. Внуки детей. Все такие щедрые и ласковые вдруг становятся. Слова красивые какие звучат-то! Вот они поехали и глаголят их. Мы дарим вам эти подарки..... «из фонда Лукашенко, по поручению Лукашенко, от имени Лукашенко, от лукашенковского клуба, от безымянных спонсоров, но по просьбе Лукашенко».

Куда не плюнь — все он, его дети, уже и внуки щедро так раздают подарки и преподносят это как подарки лично от. Именно от!

Нет, я всё понимаю. Да, пиар и показать надо любовь к народу, щедрость и доброту, заботу и хлопоты. Да-да, мы все и всё понимаем. Но, за чей счёт банкет? Не лично же из кармана Лукашенко и членов его большой и могучей семьи? Уж слишком много подарков, можно и по миру пойти с пустыми карманами после таких личной щедрости. Но. Продолжают и дальше жить поживать и добра наживать.

Вот все же прекрасно знают, что именно за наш счёт и есть этот банкет. За счёт народа Беларуси. Нас с вами. За наши налоги. Но мы этого никогда и нигде не услышим. Мы тут и рядом не стояли. Про нас и не говорят. Гробовое молчание. Нет этого народа Беларуси. Есть Лукашенко и его команда, его семья и близкие бизнесмены. А нас — нет!

Понимаете? Получается, все государственные СМИ и ТВ вдруг в одночасье и случайно оказывается там, где вручаются подарки от семьи и высоких чиновников. СМИ и ТВ работают на них, за наши же деньги. Иль, не уж то все они такие богатые, что вручают личное? Или всё-таки? Может, это всё-таки из бюджета страны и за деньги народа Беларуси?

Тогда почему? Почему ни одна па.... не скажет вслух и открыто: «Уважаемые детки, бабушки и дедушки, инвалиды и одинокие — эти подарки вам от нашего белорусского народа! От добрых, сильных и прекрасных граждан нашей Беларуси. Нашей любимой и сильной Беларуси!»

Ан нет. А то что получается? И правда — народ Беларуси тут и рядом не стоял и не при чём. Нами только пользуются тогда, когда им выгодно и не более? И всё, что делается в стране — всё это не от нас, а от них? Получается какая-то ерунда! Иначе и не сказать. А так то да. Перед «выборами» прям такие все они лично щедрые и добрые. А после «выборов» — опять в тень. До следующей ёлочки.

Ну, найдётся хоть один смелый дядя, тётя, сын или внук, который во всеуслышание так и скажет - «это от граждан Беларуси!»? Или всё-таки?

И да. Скажите, а зачем делать их каждой мелочи семьи или его приближённых новостные великие поводы при вручение подарков? Для ТВ больше нет ничего в стране, как эти вот шаги снимать и писать? Хотелось бы напомнить, что щедрость и добро, если они искренние, плохо стыкуются с публичными самолюбием и телекамерами. И что это за новогодобесие такое? Вереницы чиновников делают подарки на телекамеры и красиво улыбаются. За деньги граждан Беларуси. Но. Но при этом они говорят лишь о том, что «от Лукашенко», «от председателя облисполкома», «от администрации», «от сына и внучки». Прям голова кругом. Такое ощущение, что за их личный счёт или от своей какой-то конторы.

Ни стыда и ни совести нет. Вообще нет! И не было. Всё народное своим представлять и презентовать как от себя любимых. Вот уж... Стыдобище! Хамство и позорище!

Виктор Горбачев


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип