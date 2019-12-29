За чей счет банкет и подарки под елкой? 3 Виктор Горбачев

29.12.2019, 17:29

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Все народное своим представлять и презентовать от себя — позорище!

А за чей? Ну, подарки под новогодние елочки? Вот, они их развозят, раздают и улыбаются. Прям со всех сторон сыплются подарки. Много. Дорогих и разных. Нет-нет, я же не против подарков. Подарки под Новый год — это всегда приятно и хорошо. В чудеса хочется верить.

Но! Министры по всей стране поехали. И не только они. Высокопоставленные чиновники как с цепи сорвались и помчались по интернатам, школам, домам престарелых и прочим заведениям. Такое ощущение, что год сидели и ждали. Нового года ждали и дождались.

Команда - ехать дарить! Едут и за собою тележки подарков. Не только эти чиновники. Их дети. Внуки детей. Все такие щедрые и ласковые вдруг становятся. Слова красивые какие звучат-то! Вот они поехали и глаголят их. Мы дарим вам эти подарки..... «из фонда Лукашенко, по поручению Лукашенко, от имени Лукашенко, от лукашенковского клуба, от безымянных спонсоров, но по просьбе Лукашенко».

Куда не плюнь — все он, его дети, уже и внуки щедро так раздают подарки и преподносят это как подарки лично от. Именно от!

Нет, я всё понимаю. Да, пиар и показать надо любовь к народу, щедрость и доброту, заботу и хлопоты. Да-да, мы все и всё понимаем. Но, за чей счёт банкет? Не лично же из кармана Лукашенко и членов его большой и могучей семьи? Уж слишком много подарков, можно и по миру пойти с пустыми карманами после таких личной щедрости. Но. Продолжают и дальше жить поживать и добра наживать.

Вот все же прекрасно знают, что именно за наш счёт и есть этот банкет. За счёт народа Беларуси. Нас с вами. За наши налоги. Но мы этого никогда и нигде не услышим. Мы тут и рядом не стояли. Про нас и не говорят. Гробовое молчание. Нет этого народа Беларуси. Есть Лукашенко и его команда, его семья и близкие бизнесмены. А нас — нет!

Понимаете? Получается, все государственные СМИ и ТВ вдруг в одночасье и случайно оказывается там, где вручаются подарки от семьи и высоких чиновников. СМИ и ТВ работают на них, за наши же деньги. Иль, не уж то все они такие богатые, что вручают личное? Или всё-таки? Может, это всё-таки из бюджета страны и за деньги народа Беларуси?

Тогда почему? Почему ни одна па.... не скажет вслух и открыто: «Уважаемые детки, бабушки и дедушки, инвалиды и одинокие — эти подарки вам от нашего белорусского народа! От добрых, сильных и прекрасных граждан нашей Беларуси. Нашей любимой и сильной Беларуси!»

Ан нет. А то что получается? И правда — народ Беларуси тут и рядом не стоял и не при чём. Нами только пользуются тогда, когда им выгодно и не более? И всё, что делается в стране — всё это не от нас, а от них? Получается какая-то ерунда! Иначе и не сказать. А так то да. Перед «выборами» прям такие все они лично щедрые и добрые. А после «выборов» — опять в тень. До следующей ёлочки.

Ну, найдётся хоть один смелый дядя, тётя, сын или внук, который во всеуслышание так и скажет - «это от граждан Беларуси!»? Или всё-таки?

И да. Скажите, а зачем делать их каждой мелочи семьи или его приближённых новостные великие поводы при вручение подарков? Для ТВ больше нет ничего в стране, как эти вот шаги снимать и писать? Хотелось бы напомнить, что щедрость и добро, если они искренние, плохо стыкуются с публичными самолюбием и телекамерами. И что это за новогодобесие такое? Вереницы чиновников делают подарки на телекамеры и красиво улыбаются. За деньги граждан Беларуси. Но. Но при этом они говорят лишь о том, что «от Лукашенко», «от председателя облисполкома», «от администрации», «от сына и внучки». Прям голова кругом. Такое ощущение, что за их личный счёт или от своей какой-то конторы.

Ни стыда и ни совести нет. Вообще нет! И не было. Всё народное своим представлять и презентовать как от себя любимых. Вот уж... Стыдобище! Хамство и позорище!

Виктор Горбачев