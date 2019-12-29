Украинка поразила смелым поступком во время обмена пленными на Донбассе 2 29.12.2019, 17:40

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Фото попало в соцсети.

Во время большого обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, заложница боевиков «ЛНР» Елена Сорокина вышла из автобуса в куртке с надписью «Моя держава Україна», пишет сайт apostrophe.ua.

Фото смелого поступка женщины, которую сопровождали боевики, опубликовано в соцсетях.

Жительницу Первомайска Елену Сорокину, которая была владелицей зоомагазина "Любимый", похитили осенью 2018 года. Ей было предъявлено обвинение в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами". Сначала женщину отправили "в подвал", а после этого - в тюрьму.

Длительное время Елену не удавалось разыскать ее друзьям. Только благодаря миссии ООН было установлено, что она находится в застенках оккупантов.