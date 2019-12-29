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Сколько стоят продукты на Комаровке и в магазинах

  • 29.12.2019, 17:51
Сколько стоят продукты на Комаровке и в магазинах
Фото: onliner.by

Журналисты сравнили цены перед Новым годом.

До Нового года осталось пару дней. Люди запасаются продуктами к праздничному столу. Многие ищут где и что купить подешевле. Tut.by посмотрел, что берут люди на Комаровке, а также сравнил цены в магазинах и на рынке.

В выходные на Комаровском рынке ажиотаж. Возле многих торговых точек с мясом, колбасами и сырами стоят огромные очереди. Люди выбирают птицу подешевле, покупают яйца, конфеты, соления и прочее.

Прицениваемся. На мясо цены немножко подросли, в среднем на копеек 50 — 1 рубль.

— Но мы дешевле продаем, чем на ценнике, — говорит продавец свинины. — Люди стараются сэкономить, торгуются. Мы охотно уступаем. Если берут много, то и 3−4 рубля можем скинуть. Постоянным клиентам всегда скидки.

Фото: tut.by

Птица в цене не выросла. Ассортимент к праздникам расширился, многие привезли перепелов, индейку. К примеру, домашних кур продают по 12 рублей за кило, гуся и утку — по 18, цыплят — по 30.

На рынке продают дешевые яйца, без труда можно купить десяток по 1,5−1,8 рубля.

Фото: tut.by

Нередко белорусы отмечают, что на Комаровском рынке цены сравнялись, а то и превосходят магазинные. Журналисты сравнили стоимость одинаковых продуктов на рынке и в гипермаркетах. Почти по всем позициям они оказались ниже, в некоторых случаях значительно.

Фото: tut.by

— Раньше на Комаровке действительно все было дешевле, — отмечает постоянный покупатель рынка. — Теперь и мясо, и фрукты, и овощи по цене примерно такие же. Но выбор на рынке гораздо больше, а качество продуктов лучше, в частности того, что я назвал. Да и если знать, в каких точках на Комаровке что брать, тоже можно сэкономить. Плюс продавцы всегда уступают постоянным клиентам и никогда их не обманывают в плане веса и качества.

К праздникам на рынок подвезли много готовой продукции — салатов, мяса, рыбы. Цены гораздо выше, чем если приготовить эти блюда самому, зато время можно сэкономить. Выглядит еда довольно аппетитно. Оливье стоит 1,4 рубля за 100 граммов, овощи-гриль 1,7 рубля, рулетики из баклажанов — 1,9 рубля за 100 граммов, заливное из языка — 3,1 рубля, салат «Мимоза» — 1,4 рубля.

Фото: tut.by

В предпраздничные дни довольно много людей и на ряду с дорогими овощами и фруктами. Больше всего интересуются ананасами. Стоят они здесь по 10 и 15 рублей за кило.

— Они у вас вкусные? А то мы брали в магазине, кислый, есть было невозможно, — интересуется покупательница с ребенком.

— Да, очень вкусные! Берите, не пожалеете, — говорит продавец, показывая товар.

Также здесь можно купить гранаты, хурму и мандарины по 15 рублей за кило, по такой же цене продают малину, ежевику и голубику в коробочках, там максимум по граммов 200. К праздникам привезли клубнику по 35 рублей, маракуйю по 40, мушмулу по 65, помидоры по 30 рублей и прочее.

Кстати, на Комаровке в нескольких точках появился расчет по карточкам.

Заглянули журналисты и на сезонный рынок. К слову, ананасы там тоже недешевые, по 6−8 рублей за кило. В магазине можно купить по цене от 2,5 до 4,5 рублей за кило. Зато мандарины дешевле. Есть и по 2 рубля.

— Не смотрите, что они не один в один, пробуйте, очень вкусные. И чистятся хорошо, — рекламирует свой товар продавец.

Попробовали — действительно сладкие и вкусные.

Люди покупают к столу хурму по 2,5−3 рубля, бананы по 3, яблоки. На последние цены совершенно разные — от 1,5 до 3 рублей за кило. Есть в продаже манго по 1 рублю за штуку, правда, зеленые. В этом году непривычно дорогие апельсины — от 4,5 рубля. Встречаются дешевле, но на вид не очень.

Фото: tut.by

На овощных рядах тоже довольно много покупателей. Берут перцы по 5,99, помидоры — на вид слегка подмерзшие, по 4,99. Кстати, черри можно купить по 2,5 рубля за кило. Те, что получше, стоят почти 6 рублей. Огурцы продают по 6,5 рубля.

— В магазине помидоры дешевле, почему здесь берете? — интересуются журналисты у одной из покупательниц.

— Зато на вкус трава травой! Здесь хоть отдаленно напоминающий помидоры, — говорит женщина. Поэтому лучше я 1−2 рубля переплачу, но буду есть нормальные.

Фото: tut.by

Продавцы на Комаровке признаются, что немного подняли цены в предпраздничные дни.

— Немного, на 10−30 копеек, — говорит одна из продавцов. — Просто в другие дни спрос гораздо ниже был, а сейчас возможность хоть немного заработать. Да и вообще на рынке цены меняются по 5 раз на день. Если спрос растет, они тоже немного поднимаются, если падает, то цены тоже немного снижаются, особенно на то, что долго лежать не может.


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