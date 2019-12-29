Bloomberg: Состояние богатейших россиян увеличилось за год на 21% 3 29.12.2019, 18:01

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Самые богатые россияне увеличили состояние до 51 миллиарда долларов.

Состояние самых богатых россиян в 2019 году увеличилось на 21% - до 51 млрд долларов, передает Bloomberg (перевод - kasparov.ru). Агентство объяснило это ростом активов развивающихся рынков — от валют до акций и облигаций после серьезного падения годом ранее.

В то же время, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25% - до 5,9 трлн долларов. Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно, который увеличил свое состояние на 36,5 млрд долларов. Теперь он занимает третье место в списке миллиардеров по версии Bloomberg.

172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27 млрд долларов, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 23 млрд долларов. Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Основатель компании Midea Group, производящей бытовую технику, Хэ Сянцзяня, увеличил свое состоянии на 79% — до 23,3 млрд долларов.

Для 52 богачей в рейтинге 2019 год завершился в минусе. Больше всех потерял Джефф Безос из Amazon.com Inc., который лишился почти 9 млрд долларов — это падение связано с его разводом, на фоне которого акции его компании стремительно падали. Несмотря на уменьшение капитала, Безос при этом остался самым богатым, возглавив рейтинг.

Ранее журнал Forbes составил список российских миллиардеров (совпал с Bloomberg), которые больше всего разбогатели в 2019 году. Рейтинг возглавили Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов.