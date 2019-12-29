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Обмен пленными на Донбассе завершился

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  • 29.12.2019, 18:26
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Обмен пленными на Донбассе завершился
Фото: REUTERS

В Украину вернулись 76 человек.

Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами на Донбассе прошла в воскресенье, 29 декабря, в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области, пишет dw.com.

Офис президента Украины сообщил о завершении обмена. По его данным, Киеву вернули 76 человек. Самопровозглашенные "республики" Донбасса сообщили о возвращении 124 человек.

Офис президента Украины выложил несколько фото в "Твиттере" "первого обеда на свободе" для освобожденных украинцев.

Фото: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Между тем в Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе ранее сообщили, что КПВВ не будет осуществлять пропускные операции в воскресенье "по техническим причинам".

Обмен "всех на всех"

Президенты России и Украины Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"по урегулированию конфликта в Донбассе.

Фото: ЕРА

Речь шла об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года и разведении еще в трех пунктах на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. У ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержались заключенные, 28 декабря прошла акция протеста против освобождения экс-беркутовцев.

Освобождение Сенцова

Фото: REUTERS

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

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