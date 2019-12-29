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В Ираке протестующие выпускают газету «Тук-тук» на случай отключения интернета

  • 29.12.2019, 19:00
В Ираке протестующие выпускают газету «Тук-тук» на случай отключения интернета

Редакция расположена прямо на площади, посреди протестных палаток.

Когда протесты затягиваются, а власти перекрывают информационный кислород, пора брать дело в свои руки, решили активисты с иракской площади Тахрир и принялись печатать собственную газету, сообщает «Настоящее время».

"Идея появилась, когда мы узнали, что власти собираются отключить интернет. А это – сложности в общении с участниками протеста, в получении новостей, в освещении всего, связанного с протестами", – говорит Ахмад аль-Шейх Маджид, редактор газеты "Тук-тук".

Редакция расположена прямо на площади, посреди протестных палаток. Пишут и оформляют статьи волонтеры, печатают газету в соседних копицентрах. Тираж – около двух тысяч экземпляров.

Назвали газету "Тук-тук" в честь авторикш, которые за три месяца стали неотъемлемой частью протеста на площади Тахрир. Маленькие машины служат и курьерами, и каретами скорой помощи. Часто их водители из солидарности с активистами работают совершенно бесплатно.


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