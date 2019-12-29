Немецкая волна»: В Минске противники «интеграции» с РФ требуют обнародовать «дорожные карты» 4 29.12.2019, 19:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы хотят знать, о чем ведут переговоры Путин и Лукашенко.

В столице Беларуси в воскресенье, 29 декабря, прошли протесты против углубленной «интеграции» с Россией. За последний месяц это уже пятая акция. Как и предыдущие, акция не была согласована с городскими властями, однако на этот раз задержаний и разгонов не последовало, пишет «Немецкая волна».

Сначала несколько десятков человек собрались на Октябрьской площади с национальными бело-красно-белыми флагами и потребовали опубликовать планы интеграции, переговоры о которых ведут правители двух стран. «Лукашенко по-прежнему продает Беларусь, а мы по-прежнему требуем рассекретить дорожные карты», - заявил один из организаторов акции, оппозиционный политик Вячеслав Сивчик.

Участники митинга держали плакаты в виде игральных карт с карикатурами на тему белорусско-российских отношений и надписями: “Руки прочь от независимой Беларуси”. Кроме того, люди принесли фотографии активистов и политиков, арестованных за участие в предыдущих протестах против «интеграции» с Россией, и потребовали их освобождения.

Акция продолжилась шествием в сторону площади Независимости. В завершение люди выстроились в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости.

Организатор акции Павел Северинец арестован

Предыдущие акции (7 - 8 декабря и 20 - 21 декабря) были приурочены к переговорам Лукашенко и Путина, в них приняли участие тысячи человек. После этого милиция вызвала около 40 человек для «профилактических бесед» и составления протоколов за участие в «несанкционированном массовом мероприятии».

26 декабря лидер протестов, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был помещен под административный арест на 15 суток. Также были арестованы координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский, лидер организации "Молодой фронт" Денис Урбанович и другие активисты.