закрыть
29 декабря 2019, воскресенье, 20:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Акт капитуляции «Газпрома»

3
  • 29.12.2019, 19:20
  • 1,983
Акт капитуляции «Газпрома»

Теперь после белого флага, нужно поднимать руки и выходить без оружия.

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов. Пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила получение денег.

Великий гроссмейстер пожертвовал пешку в большой игре, чтобы выиграть партию. Так, во всяком случае, представляет дело российская пропаганда. Уже есть мнение, что Россия и Украина пошли на трудный компромисс, но обеспечили энергобезопасность Европы. Просто молодцы какие. Скоро Путина пригласят в Брюссель и вручат медаль «Герой Европейского Союза». Ну, и грамоту, конечно. И он сможет ездить в евросоюзном метро бесплатно.

В реальности, конечно, это банальный акт капитуляции, причем безоговорочной. Теперь после белого флага, нужно поднимать руки и выходить без оружия. Вполне закономерный итог любого авантюриста. Просто времена немного изменились, и штурмовать рейхсканцелярию не обязательно – можно обойтись более гуманными методами.

Удар по имиджу, безусловно, колоссальный – но это на внешнем треке. Внутри страны на данную тему никаких разговоров никто вести не будет, вся аргументация сводится к тому, что великая Россия снизошла и через силу исключительно в духе гуманизма дала согласие на украинский транзит. Вопрос – а если не через Украину, то через что качать 90 миллиардов кубов (ну, с учетом Турецкого потока порядка 80 миллиардов кубометров) в 20 году? Деваться-то некуда, в кармане их не увезешь.

Выплаченные три миллиарда плюс двойной транзитный тариф – это, понятно, контрибуция. С другой стороны – Путин второй десяток лет выплачивает контрибуцию Чечне, и ничего.

Эль Мюрид, inforesist.org


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип