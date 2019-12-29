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В польском Вроцлаве началась 42-я Европейская встреча молодежи

  • 29.12.2019, 19:44
В польском Вроцлаве началась 42-я Европейская встреча молодежи
Фото: PAP/Maciej Kulczyński

В мероприятии принимают участие 15 тысяч человек из 60 стран.

Во Вроцлаве в «Холле столетия» началась 42-я Европейская встреча молодежи, организованная экуменическим сообществом братьев из Тэзе. В мероприятии принимают участие 15 тыс. человек из 60 стран, передает «Польское радио».

Тема Европейской встречи молодежи в этом году, предложенная братом Алоисом, настоятелем общины Тэзе, звучит так: «Всегда в движении, не теряя при этом корней».

Волонтер Вроцлавской встречи Доминик Чайковский, отмечает, что программа мероприятия в этом году очень насыщена.

«Запланированы три главные пункты – утренняя, обеденная и вечерняя общие молитвы. Между ними участники знакомятся с городом и между собой. Запланировано также большое количество различных мастер-классов, конференций и встреч с людьми, которые помогут поближе узнать культуру Вроцлава и Польши в целом, а также приблизят участников к экуменической идее Тэзе», - сказал волонтер.

В рамках мероприятия – 29 и 30 декабря – пройдут тематические встречи, посвященные духовности, церкви, солидарности, искусству и вере. Участников Вроцлавской встречи принимают у себя тысячи местных семей и около сотни приходов города и окрестностей.

Вроцлав принимает Европейскую встречу молодежи уже в третий раз – первые две состоялись в 1989 и 1995 годах. В целом же в Польше это мероприятие проходит уже в пятый раз (после Варшавы в 1999 году и Познани в 2009 году).


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