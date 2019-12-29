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России предрекли новый банковский кризис

  • 29.12.2019, 19:55
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России предрекли новый банковский кризис

На конец 2019 года каждый пятый банк РФ является убыточным.

За последние пять лет Банк России потратил 5 триллионов российских рублей, чтобы не допустить крушения банковской системы, отозвал больше 400 лицензий и национализировал три из пяти крупнейших частных банков, пишет сайт finanz.ru.

Но несмотря на это, говорить о завершении банковского кризиса в России пока рано, отмечает Сбербанк итоговом обзоре по банковскому сектору за 2019 год.

«Проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее», - пишет банк, который контролируется ЦБ и держит почти половину всех депозитов физлиц в стране.

Стабильность банковской системы 2019 года - иллюзия, связанная с тем, что проблемы откладываются в долгий ящик. За год лишь 6% участников банковского рынка лишились лицензий - это минимальный показатель за пять лет чистки сектора. Но дефолтность банков в 2019 оказалась в 1,5 раза выше, чем в 2013-м, и в три раза выше, чем в 2011-12 гг, отмечает Сбер. Проблемы банкам создает ЦБ. «По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд», - говорится в обзоре. В России сейчас ограничивается кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского кредитования, ипотечное кредитование. «Ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%», - приводит пример Сбербанк.

Попытка выдавить население из валютных вкладов, которые ЦБ называет риском для финансовой стабильности, оказалась неудачной. Центробанк повысил отчисления в Фонд обязательных резервов по нерублевым депозитам (до 8%), и в результате банки потеряли конкурентоспособность на рынке валютного кредитования. «Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей. При этом вкладчики не спешат перекладываться в рубли: сближение валютных и рублевых ставок даже стимулирует валютные сбережения, которые опять начали расти», - отмечает Сбербанк.

«Назрела необходимость инвентаризации регулирования и оценки его воздействия на экономику, вся история показывает, что избыток регулирования не менее опасен, чем его полное отсутствие», - говорится в обзоре.

На конец 2019 года 39% банков отмечают чистый отток средств населения, а 46% - отток средств предприятий, а каждый пятый является убыточным, подсчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

«Примечательно, что при расчете финансового результата без динамики резервов на возможные потери доля убыточных игроков снижается лишь на 5 процентных пунктов. С учетом положительной процентной маржи у подавляющего большинства банков это говорит о неокупаемости бизнес-моделей значительного числа кредитных организаций», - пишет агентство.

По прогнозу «Эксперт РА», в 2020 году без лицензий останутся 46 банков: часть дефолтов, которые ожидались в 2019 году, будут отложены на следующий год.


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