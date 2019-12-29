Борцы с заводом АКБ: Участвуйте в акциях, выражайте свою гражданскую позицию 29.12.2019, 20:32

Брестчане рассказали, почему каждое воскресенье выходят на площадь.

«Интеграция», давление на активистов, освобождение Виктора Лемешевского и подведение итогов 2019 году - основные темы традиционной встречи против строительства аккумуляторного завода вблизи Бреста, передает «Радыё Рацыя».

Участники сегодняшнего «кормления голубей» рассказали о том, что сейчас больше всего волнует людей и почему они в очередной раз оказались на площади:

- Потому что против. Хочу выразить свою гражданскую позицию по этому вопросу. Будут давить, будем думать и действовать по обстановке. Здесь предвидеть что-либо сложно. А, может, завтра завод просто сгорит, несчастный случай будет.

- Надо как-то собирать массовость, чтобы было больше людей. Надо выходить. Почему? Потому что, если людей мало, то никто не придет. Когда же людей будет больше, тогда и придет больше на площадь, чтобы поддержать друг друга.

Несмотря на праздничное время, следующая встреча запланирована на 5 января. Сбор состоится в 12 часов на площади Ленина.