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Борцы с заводом АКБ: Участвуйте в акциях, выражайте свою гражданскую позицию

  • 29.12.2019, 20:32
Борцы с заводом АКБ: Участвуйте в акциях, выражайте свою гражданскую позицию

Брестчане рассказали, почему каждое воскресенье выходят на площадь.

«Интеграция», давление на активистов, освобождение Виктора Лемешевского и подведение итогов 2019 году - основные темы традиционной встречи против строительства аккумуляторного завода вблизи Бреста, передает «Радыё Рацыя».

Участники сегодняшнего «кормления голубей» рассказали о том, что сейчас больше всего волнует людей и почему они в очередной раз оказались на площади:

- Потому что против. Хочу выразить свою гражданскую позицию по этому вопросу. Будут давить, будем думать и действовать по обстановке. Здесь предвидеть что-либо сложно. А, может, завтра завод просто сгорит, несчастный случай будет.

- Надо как-то собирать массовость, чтобы было больше людей. Надо выходить. Почему? Потому что, если людей мало, то никто не придет. Когда же людей будет больше, тогда и придет больше на площадь, чтобы поддержать друг друга.

Несмотря на праздничное время, следующая встреча запланирована на 5 января. Сбор состоится в 12 часов на площади Ленина.


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