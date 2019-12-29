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Освобожденный из плена на Донбассе: Там еще остались ребята наши

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  • 29.12.2019, 20:40
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Освобожденный из плена на Донбассе: Там еще остались ребята наши
ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Житель Луганска сказал, что провел в «подвале МГБ» 15 месяцев.

Освобожденный сегодня в рамках обмена украинец Иван Катышев рассказал, что вместе с ним в заключении находились еще по меньшей мере пять или шесть украинских граждан, пишет liga.net.

"Там еще остались ребята наши", - сказал он, отметив, что не знает, за что их схватили террористы, потому его держали в изоляции, не позволяя общаться с людьми.

Житель Луганска Александр Данильченко, который находился в плену с февраля 2017 года, рассказал, что террористы били его и пытали до тех пор, пока не решили, что узнали от него всю интересующую их информацию. Он провел в "подвале МГБ" 15 месяцев.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).


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