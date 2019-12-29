«Тема независимости меня очень волнует» 1 29.12.2019, 21:00

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Фото: tut.by

Участники акций против «интеграции» рассказали, почему важно участвовать в мирных собраниях.

В Минске состоялись сегодня аж две акции в защиту независимости Беларуси. Первым был митинг на Октябрьской площади, который начался в 12 часов и потом переместился на площадь Независимости. В 15 часов на проспекте Независимости прошла живая цепь, передает «Радыё Рацыя».

По словам участников акций, они вышли, чтобы высказаться в поддержку независимости нашей страны:

- Кто хочет с Россией - не возражаем, пусть едет, там земель много, места хватает. Я хочу жить в своей стране! Согласна, чтобы помогали друг другу с Россией экономически, но должна быть моя страна - Беларусь. Здесь мои внуки, здесь моя земля, не надо мне Кремль.

- Ожидать, что нам лучше станет жить экономически нельзя. Плюс для семей, где растут ребята, это опасно. Их заберут в какие-либо горячие точки, которых в России много. Как было в Афганистане, так и сейчас может случиться.

- Я пришла потому, что считаю, что мирные собрания - это право граждан. Тема независимости, конечно, меня тоже очень волнует.