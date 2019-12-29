Что важно знать белорусам про свой паспорт перед поездкой за границу 6 29.12.2019, 21:13

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Есть важные моменты, на которые нужно обратить внимание.

В канун рождественских и новогодних праздников традиционно увеличивается и число тех, кто планирует в это время поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья с различными экскурсионными и туристическими целями. Какие требования предъявляются к оформлению паспорта, в каких случаях он подлежит обмену и нужен ли паспорт грудному ребенку при выезде за границу? На эти и другие вопросы tio.by ответил начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Дериколенко .

На что нужно обратить внимание, отправляясь за границу?

– Для выезда за пределы нашей страны в первую очередь необходимо проверить срок действия паспорта и его целостность. Необходимо убедиться, чтобы документ позволял выехать из Беларуси и вернуться по нему обратно. Например, при смене фамилии паспорт действителен в течение одного месяца. В случае возвращения в страну по недействительному документу гражданин может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил пересечения границы. Заранее обратите внимание и на актуальность личной фотографии, вне зависимости от времени выдачи документа. Это поможет избежать дополнительных вопросов и задержек при прохождении пограничного контроля.

На какой срок выдается паспорт?

– Паспорт гражданина Республики Беларусь лицам в возрасте от 14 и до 64 лет выдается сроком на 10 лет. Не достигшим 14-летнего возраста паспорт выдадут на 5 лет либо до достижения ими 14 лет. То есть, если ребенку, например, 6 лет, то он получит паспорт на 5 лет – до 11-летнего возраста; если 12 – до достижения 14-летнего возраста; если 13 лет и один день – то уже на 10 лет. После 64 лет документ выдается до достижения 100-летнего возраста владельца.

Какие требования предъявляются к паспорту при открытии шенгенской визы?

– Для открытия шенгенской визы паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад. Это требование предъявляет Визовый кодекс Европейского Союза. Если паспорт старше этого времени, получить шенгенскую визу без оформления нового документа не получится.

Что делать, если паспорт испорчен?

– Паспорт необходимо заменить в связи с непригодностью для использования вне зависимости от степени повреждения. Это относиться, в том числе, если в документе, удостоверяющем личность, стала нечитаемой печать с изображением государственного герба Республики Беларусь. Для обмена необходимо обратиться к лицу, уполномоченному на ведение паспортной работы (расчетно-справочные центры, товарищества собственников и т.д.) или в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел и представить в зависимости от ситуации документы, предусмотренные пунктом 11.2 перечня административных процедур.

Как быстро можно изготовить новый паспорт?

– Срок оформления паспорта не превышает месяца. Оплата госпошлины составляет одну базовую величину (25,5 руб.). Если гражданин желает ускорить процесс получения паспорта до 15 дней, дополнительно оплачивается еще одна базовая величина. За оформление документа в срок до одной недели стоимость увеличивается на две базовые величины (51 руб.). Услуга оформления документа до 7 дней возможна только в столице и областных центрах! К слову, детям до 14 лет паспорт оформляется бесплатно.

Где и как можно оплатить услуги по выдаче и обмену паспорта?

– В отделениях банков, РУП «Белпочта» либо посредством электронных платежей через систему ЕРИП с использованием Интернет-банкинга, мобильного банкинга, инфокиоска или иных устройств оплаты.

Нужно ли оформлять паспорт на ребенка, чтобы вывезти его за границу?

– Оформление паспорта необходимо даже на грудного ребенка. При этом не имеет значения, в какую страну вы будете въезжать. Это требование действует и для посещения Российской Федерации.

Нужно ли согласие отца при выезде ребенка на отдых с матерью?

– Если несовершеннолетний пересекает границу с одним из родителей, то согласие второго родителя не требуется. Это предусмотрено Законом Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. N 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

Как разрешается спор, если один из родителей возражает в выезде ребенка со вторым родителем (законным представителем)?

– Эти вопросы решаются в судебном порядке. Один из родителей должен подать исковое заявление об установлении иного порядка выезда несовершеннолетнего ребенка за границу.

Какие документы нужны для выезда ребенка на отдых с бабушкой либо в составе организованной группы детей?

– Паспорт и нотариально заверенное или засвидетельствованное в подразделении по гражданству и миграции органа внутренних дел согласие родителей (законных представителей).

Что делать, если в паспорте использованы все листы, но есть в наличии действительная виза?

– В этом случае подлежащий обмену паспорт может быть возвращен гражданину подразделением по гражданству и миграции или Министерством иностранных дел на основании письменного заявления владельца. При этом на страницах 1-30 (кроме страниц с действительными визами) будут проставлены отметки об их аннулировании. Пересечение белорусской границы происходит только по действительному паспорту Республики Беларусь. После того, как необходимость использования обмененного паспорта отпадет, его в обязательном порядке нужно сдать.