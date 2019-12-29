El País: Что забыла российская разведка в Барселоне? 1 29.12.2019, 21:29

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Иллюстрационное фото

Три российских шпиона ездили в Барселону в 2016 и 2017 годах.

По данным, полученным газетой «Паис» («El País») совместно с изданием «Беллингкэт» («Bellingcat») и фондом «Сивика Медиа» («Civica Media»), как минимум три предполагаемых сотрудника Главного разведывательного управления Вооруженных Сил России (ГРУ) совершали поездки в Барселону в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, пишет El País (перевод — inosmi.ru).

Один из них — генерал Денис Сергеев, он же Сергей Федотов, который дважды ездил в Каталонию. Два других — Алексей Калинин и Михаил Опрышко. Все они являются членами «подразделения 29155», деятельность которого в Каталонии расследует Национальная судебная коллегия Испании.

Первым в Барселону ездил Денис Сергеев, генерал и опытный сотрудник ГРУ. Он прилетел туда 5 ноября 2016 года прямым рейсом из Москвы под именем Сергея Федотова. Он вернулся в Москву через шесть дней, 11 ноября, правда, уже не из Каталонии, а из Женевы. Неизвестно, как долго он пробыл в столице Каталонии. Денис Сергеев вернулся в Испанию через 11 месяцев: если точнее, то 29 сентября 2017 года, то есть всего за два дня до проведения незаконного референдума 1-го октября.

Во время этой второй поездки русский агент снова прилетел именно в Барселону, снова под именем Федотова и снова вернулся в Россию из Швейцарии. По информации, полученной с мобильного телефона, который он использовал в этой поездке, в этот раз он пробыл в столице Каталонии всего 19 часов: утром следующего дня, 30 сентября, он отправился на поезде в Женеву через Лион (Франция). «Беллингкэт» — это интернет-издание, основанное в 2014 году группой журналистов-расследователей, специализирующееся на методах проверки данных и использовании в расследованиях открытых источников (среди прочего, «Фейсбук» или «Гугл Планета Земля»).

Алексей Калинин и Михаил Опрышко, два других предполагаемых агента «подразделения 29155», ездили в Барселону только один раз. Алексей Калинин под именем Алексея Никитина вылетел 14 декабря 2016 года, более чем месяц спустя после первой поездки Сергеева. Он тоже возвращался в Москву не из Барселоны, а из Рима. Он вылетел обратно в Россию всего через три дня, 17 декабря. Алексей Калинин считается одним из самых активных агентов ГРУ. По информации, собранной фондом «Сивика Медиа», его следы были обнаружены не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и Дубае. Испанские полицейские источники признались, что знают о существовании этого агента и его предполагаемой связи со шпионскими операциями в других европейских странах, хотя и отказались подтвердить, считают ли они его причастным к попытке дестабилизации Испании при помощи референдума в Каталонии.

Алексей Калинин уже давно находится под пристальным наблюдением западной разведки из-за подозрений в причастности к другим операциям. Он числится в списке из около десятка человек, связанных с «подразделением 29155», которыми занимаются британские, французские и швейцарские контрразведывательные службы в рамках расследования деятельности ГРУ, поясняет один офицер западных служб. Подразделение состоит из около двадцати человек. Все они исполняют самые различные роли. Это специалисты в области информатики, технологий, криптографии и даже медицины, и все они прекрасно владеют оружием.

По информации из этих же источников, Алексей Калинин работает в команде Дениса Сергеева, который в 2015 году якобы участвовал в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева. Именно его участие в этой неудачной операции стало одним из первых свидетельств его принадлежности к «подразделению 29155». Это покушение оставило множество следов деятельности группы. Один чиновник, который предпочел сохранить свою анонимность, сказал, что след Алексея Калинина был обнаружен и в других «подозрительных инцидентах». Кроме того, проводится расследование по поводу причастности подразделения к незаконным переводам денег.

Михаил Опрышко, в свою очередь, совершил поездку в Барселону в декабре 2017 года. К тому времени правительство Мариано Рахоя уже ввело 155-ю статью Конституции для приостановки автономии Каталонии. В конце октября бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию. Сколько времени Михаил Опрышко провел в Испании, пока неизвестно.

Федотов является самым активным членом «подразделения 29155» по каталонскому направлению. Денис Сергеев родился в 1973 году в Ушарале, небольшом военном городке, сейчас располагающемся в Казахстане. Служил в армии в Сибири и в какой-то момент был переведен в Москву. Там он поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, известную как «Консерватория ГРУ». Денис Сергеев стал высокопоставленным офицером военных разведывательных служб и работал под прикрытием: официально он числился акционером или исполнительным директором восьми российских компаний.

В 2010 году Денис Сергеев получил подставную личность Сергея Федотова, под которой он дважды ездил в Барселону. По данным западных спецслужб, которые отследили его перемещения в последние годы, под этой же подставной личностью он работал и в других европейских городах, а также в Азии и на Ближнем Востоке. В 2015 году, когда на вышеупомянутого торговца оружием Эмилиана Гебрева было совершено два покушения, «Федотов» был в Болгарии. В расследовании, проведенном «Беллингкэт», «Инсайдер» («The Insider») и «Респект» («Respekt»), говорится, что в 2016 году, до и после референдума по «Брекситу», он был замечен в Великобритании.

Западные спецслужбы также связывают Дениса Сергеева с неудачной попыткой отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в марте 2018 года. Спустя несколько месяцев британское правительство официально обвинило двух других предполагаемых членов ГРУ в смерти одной британской женщины и серьезной болезни Скрипалей после контакта с токсичным газом.

Дворец Монклоа и Министерство внутренних дел Испании oтказались комментировать новые данные о предполагаемом присутствии трех сотрудников «подразделения 29155» в Барселоне. После того, как 22 ноября газета «Паис» обнаружила, что судья Национальной судебной коллегии Испании Мануэль Гарсия-Кастельон открыл расследование, которое до сих пор содержится в секрете, правительство Педро Санчеса так и не сделало официальное заявление по поводу деятельности этой группы в Испании. Расследование проводилось Главным информационным отделом Национальной полиции Испании, отвечающим за борьбу с терроризмом.

Испанские дипломатические источники вчера признали, что подозрения испанского правительства о российском вмешательстве в референдум в Каталонии имеют под собой веские основания. «Начиная с весны 2018 года и после дела Скрипалей британские и американские спецслужбы предоставляли информацию о различных дестабилизирующих действиях российских агентов на Западе, которые в случае Испании были сосредоточены в Каталонии», — отмечают они.

Кремль и Министерство иностранных дел России категорически отрицают какое-либо вмешательство их агентов во внутренние дела Испании и Каталонии. В конце прошлого месяца российское правительство осудило так называемый «болезненный интерес» некоторых испанских СМИ к воскрешению полузабытого вопроса. Москва имела в виду «антироссийскую кампанию».