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«Лукашенко - врага страны - в отставку!»

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  • 29.12.2019, 21:39
  • 2,366
«Лукашенко - врага страны - в отставку!»

Как в Витебске прошла акция за независимость Беларуси.

В воскресенье 29 декабря более 15 жителей Витебска вышли на площадь Победы и организовали акцию в поддержку независимости страны. Активисты держали в руках растяжку «Независимость» и плакаты с лозунгами, пишет «Витебская весна».

Акция за независимость Беларуси прошла на фоне «трех штыков» на площади Победы в Витебске. Среди участников были политики, блогеры, простые горожане.

Люди держали в руках растяжку «Независимость», бело-красно-белые национальные флаги и самодельные плакаты с лозунгами.

«Лукашенко - врага страны - в отставку! Нет - интеграции», - было написано на одном из плакатов.

Акцию снимали на видеокамеры сотрудники МВД в штатском. Задержаний не было.


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