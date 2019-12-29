«Лукашенко - врага страны - в отставку!»1
- 29.12.2019, 21:39
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Как в Витебске прошла акция за независимость Беларуси.
В воскресенье 29 декабря более 15 жителей Витебска вышли на площадь Победы и организовали акцию в поддержку независимости страны. Активисты держали в руках растяжку «Независимость» и плакаты с лозунгами, пишет «Витебская весна».
Акция за независимость Беларуси прошла на фоне «трех штыков» на площади Победы в Витебске. Среди участников были политики, блогеры, простые горожане.
Люди держали в руках растяжку «Независимость», бело-красно-белые национальные флаги и самодельные плакаты с лозунгами.
«Лукашенко - врага страны - в отставку! Нет - интеграции», - было написано на одном из плакатов.
Акцию снимали на видеокамеры сотрудники МВД в штатском. Задержаний не было.