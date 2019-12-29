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Крым атомный и ядерный

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  • 29.12.2019, 21:49
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Крым атомный и ядерный

Что происходит сегодня с атомными и ядерными объектами на аннексированном полуострове?

В советские времена внешне туристический и богатый историческим наследием Крым одновременно служил скрытым плацдармом для базирования компонентов ядерного оружия, пишет журналист Крым.Реалии Рудольф Медведь.

Тут в условиях строжайшей секретности был сооружен ряд объектов, где испытывали, хранили, обслуживали ядерные заряды, их макеты, образцы и носители. Остававшиеся после испытаний части боевой техники, зараженные радиацией, а также топливо закапывали в специальные могильники, находившиеся под охраной.

В военной среде говорят о «ядерной триаде» – трех составляющих стратегических ядерных сил. В России «ядерной триадой» определены: ракетные войска стратегического назначения (РВСН), морские стратегические силы и стратегическая авиация. Это мощные баллистические ракеты наземного и морского базирования, а также авиационные бомбы в тротиловом эквиваленте от более десятка и до сотен килотонн. Также существует понятие «тактическое ядерное оружие». Оно служит обозначением вооружения для ведения войны непосредственно на фронте и в тылу противника. Однако общего подхода к точному определению тактического характера ядерного оружия в мире нет, грань между стратегическим и тактическим ядерным оружием остается незначительной.

Что случилось потом и что происходит сегодня с атомными и ядерными объектами в Крыму, есть ли на полуострове ядерное оружие и какое могут еще завезти, разбирался коррендондент.

Независимая Украина, получив Будапештские гарантии территориальной целостности со стороны ядерных держав, отказалась от «оружия возмездия» бывшего СССР. Из Крыма в Россию вывезли его составляющие. Планы по достройке атомной электростанции в Щелкино Ленинского района отменили. Могильники отходов продолжили охранять…

Сразу после незаконной аннексии Крыма в России не исключили возможность размещения на полуострове ядерного оружия. Об этом 15 декабря 2014 года заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Главный редактор крымского портала BlackSeaNews Андрей Клименко, оценивая в марте 2015 года для журнала «Новое время» заявления российского МИД, подчеркнул, что на тот момент Россия уже завезла в Крым ядерные боеголовки. Аргументация: появление на полуострове российских стратегических бомбардировщиков и новейших зенитно-ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерные заряды, а также возобновление активности в Кызылташе (Краснокаменка – КР), где в скале располагался советский склад ядерных боеприпасов «Феодосия-13», он же «Симферополь-10», он же объект «712».

Народный депутат Украины и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в 2016 и в 2018 годах заявлял о завозе в Крым российскими военными ядерных боеголовок.

К концу 2019 года Россия разместила на полуострове зенитно-ракетные системы С-400, «Искандер» и другое оружие, способное нести ядерные боезаряды.

Феодосия-13

В 2016 году общественные наблюдатели из Информнапалма рассказали о работах по расконсервации объекта «Феодосия-13», расположенного под Судаком в окрестностях села Краснокаменка (Кызылташ). На этот объект указывал Мустафа Джемилев. Наиболее свежие и полные видеоматериалы блогеров, снятые на этих заброшенных ядерных складах, опубликованы в Ютуб и датированы 25 марта на канале «Я Крымчанин», и 5 сентября 2019 года на канале «это asheynik». Сторонние посетители бывают тут регулярно, наведываются в Кызылташский монастырь паломники. В Кызылташе российские власти расквартировали росгвардейцев.

Аэродром Бельбек

Командующий Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил в интервью Интерфаксу: «В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости. Вообще принимать стратегическую авиацию крымские аэродромы способны, как уже говорил, Бельбек (военный аэродром) может принимать любые типы воздушных транспортных средств».

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, он предназначен для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 2,2 тысячи километров, способен нести современное ядерное оружие.

Эти российские самолеты осуществляют облет акватории Черного моря, в Госдуме подтверждают их размещение в Крыму…

Ядерный реактор в Севастополе

На построенном в Севастополе для военных подводников учебном ядерном реакторе независимая Украина стала обучать гражданских специалистов. На Севастополь распространили контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ).

МАГАТЕ – международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году, штаб-квартира – Международный венский центр – расположена в столице Австрии. Подписание договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обязало каждое государство-участника заключить с МАГАТЭ соглашение о гарантиях.

В постановлении Верховной Рады Украины по результатам парламентских слушаний 2016 года о реинтеграции временно оккупированных территорий законодатели ссылаются на ноту МАГАТЕ от 22 сентября 2014 №4.11.4. В этом документе отмечено, что указанная международная организация в соответствии со своим Уставом и нормами международного права продолжает применять гарантии в отношении ядерного материала и установок, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. МАГАТЕ руководствуется Соглашением между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия и дополнительным протоколом к нему. С того момента позиция МАГАТЕ не менялась.

«Учебная ядерная установка в Севастополе остановлена и находится в режиме обслуживания», – об этом в канун 50-летия запуска реактора в 2017 году заявил ректор российского Севастопольского университета Геннадий Нечаев. Несмотря на попытки запустить реактор в Севастополе с помощью ученых-ядерщиков из соседней России, назначенные Москвой власти города и руководство местного учебного заведения, по мнению крымского обозревателя Геннадия Кравченко, испытывают значительные трудности в выполнении обещаний. Причина – официальная позиция МАГАТЕ. 1 июля 2019 года в пожаре на глубоководном аппарате на военной базе в Североморске погибли выпускники Севастопольского высшего военно-морского училища. Наблюдатели полагают, что авария произошла на российской подводной лодке «Лошарик» с ядерно-электрической силовой установкой.

Что не учли? ...Боевой железнодорожный комплекс (БЖРК)

Заявления российских представителей о сворачивании и продолжении программы строительства БЖРК противоречивы. Передвижение железнодорожного состава, внешне схожего с боевым ракетным комплексом, в конце 2018 года в России зафиксировал на видео блогер Badger3299.

Эксперт из числа офицеров-ветеранов РВСН бывшего СССР, попросивший не называть его имени, в беседе с журналистом Крым.Реалии оценил вероятность направления в Крым российских БЖРК.

«Сегодня все старые ядерные объекты в Крыму не составляют тайну. Они, скорее всего, уже не подходят для эксплуатации и обслуживания современного оружия. Было бы глупо его дислоцировать в известных противнику местах. Но с завершением Россией строительства моста через Керченский пролив и запуском железнодорожного сообщения в конце 2019 года можно говорить о возникающей возможности для переброски на полуостров ядерных компонентов российского вооружения. В первую очередь это касается мобильных тактических вооружений, а также БЖРК нового поколения, способных нести тактическое ядерное оружие и стратегические ядерные вооружения новейшего поколения. Уже звучали оценки, что такие БЖРК «Баргузин» могут строить на базе пассажирских составов и оснащать ракетами «Ярс» или «Калибр». Железная дорога – самый удобный способ, позволяющий по максимуму использовать маскировку такого процесса. Скрытность и маневренность, сложность в отслеживании передвижения, в том числе со спутников и в ходе контрольных полетов разведывательной авиации, могут быть использованы армией агрессора в современных условиях. Ведь на сегодня международно-правовая база о сокращении наступательных вооружений практически обнуляется. И в 2021 году при отсутствии прогресса действующим останется лишь только один глобальный договор – ДНЯО».

В интервью Укринформу бывший представитель президента Украины в АР Крым и специальный эксперт ОБСЕ Борис Бабин высказал мнение о том, что незаконно построенный Россией мост через Керченский пролив является частью российской военной инфраструктуры. «Ведь в экспертной среде общеизвестно, что логистика перемещения и обслуживания ядерного оружия в России осуществляется именно железнодорожным транспортом. И здесь, действительно, Украине можно говорить о том, что этот мост создает и возможности для обслуживания ядерного оружия в Крыму…», – заявил он.

Путин, годом ранее презентовавший общественности российское ядерное оружие нового поколения, 23 декабря 2019 года открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, а 25 декабря в Крым из Тамани прибыл первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь.

В ООН выступили за продление российско-американского договора СНВ-3. Специальное послание огласил Генеральный секретарь организации.

В соседней России продолжают отрицать наличие стратегического ядерного оружия в Крыму и аргументируют рост заболеваемости раком на полуострове упущениями прошлых властей.

Осенью 2019 года заместитель МИД России Сергей Рябков на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» заявил, что «ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск возникновения ядерной войны».

Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу перед своей поездкой в Россию в октябре 2019 года в интервью «Коммерсанту» подчеркнула, что «в мире набирает обороты ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации». Символические часы, показывающие время, оставшееся до ядерной катастрофы, в 2019 году остановили за две минуты до полночи…

9 декабря 2019 года на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция №17, в которой мировое сообщество осудило (п. 2 документа – КР) активность России по перемещению в Крым и дислокации тут «систем вооружений, включая самолеты и ракеты, способные нести ядерные заряды». Россию также призвали (п. 4 документа – КР) «воздерживаться от усилий по расширению юрисдикции в отношении ядерных объектов и материалов в Крыму».


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