Жители Слуцка поделились своими рецептами для новогоднего стола
- 29.12.2019, 22:02
До Нового года остались считанные дни.
«Кур'ер» подготовил рецепты для праздничного стола. Традиционно на столе должны быть салаты, закуски и горячее блюдо, а торт можно оставить и на 1 января.
Салат «Сытный»
Ингредиенты:
яйца — 3 шт.;
отварное куриное филе — 200 г;
твёрдый сыр — 100 г;
корейская морковь — 150 г;
1 ст.л. крахмала;
репчатый лук — 2 шт.;
майонез;
растительное масло.
Приготовление:
1. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле.
2. Яйца взбить, добавить крахмал, соль. Испечь яичные блинчики.
3. Филе мелко порезать.
4. Сыр натереть на крупной тёрке.
5. Смешать все ингредиенты, добавить корейскую морковь, лук.
6. Добавить майонез, хорошо перемешать.
Закуска «Башенка»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Холодная закуска баклажаны Башенки, лёгкая в приготовлении, яркая, вкусная и никого не оставит равнодушным, стоит попробовать, будет в почёте. Баклажаны Варёная морковь Майонез Чеснок Оливки без косточек #холодныезакуски#баклажаны#баклажаныбашенки#аминасан_готовит#готовимдома#красиваяеда#едаедаеда#инстаеда#инстаеды#видеорецепты#indianfoodbloggers#foods#foodstagram#foodmakesmehappy#cookingvideo#cookpad_ru#легкиерецепты#простоилегко#кукпадсовет#😊😊😊😊
Ингредиенты:
отварная морковь;
баклажаны;
чёрные оливки без кос точек;
майонез;
чеснок по вкусу;
листья зелёного салата для украшения;
растительное масло.
Приготовление:
1. Баклажаны порезать кружочками. Обжарить с двух сторон на расти тель ном масле. Выложить на бумажное полотенце.
2. Морковь натереть на крупной тёрке.
3. К моркови добавить майонез и чеснок.
4. На кружочки баклажанов выложить морковь в виде башенок.
5. Украсить сверху оливками.
Салат «Арбуз»
Ингредиенты:
отварные яйца — 3 шт.;
отварное куриное филе — 300 г;
свежий огурец — 2 шт.;
свежие помидоры — 2 шт.;
майонез, соль, перец, чёрные оливки.
Приготовление:
1. Куриное филе и яйца мелко порезать.
2. Сыр натереть на мелкой тёрке, добавить к филе и яйцам.
3. Добавить майонез, соль по вкусу, хорошо перемешать.
4. Выложить массу на тарелку в форме арбузной дольки.
5. Огурцы мелко натереть, выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний сок. Так же поступить и с помидорами.
6. Украсить салат. Из оливок сделать «семечки».
Салат «Креветочка»
Ингредиенты:
свежие помидоры — 3 шт.;
отварные яйца — 4 шт.;
твёрдый сыр — 100 г;
креветки отварные без панциря — 250 г;
для соуса: 5 ст.л. майонеза, 3 ст.л. кетчупа, 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
1. Помидоры тонко нарезать, выложить на дно салатницы.
2. Яйца натереть на тёрке. Уложить на помидоры.
3. Сыр натереть и посыпать им яйца.
4. Креветки выложить на сыр.
5. Сверху всё залить соусом.
Профитроли с сёмгой и сыром
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Профитроли с сыром и сёмгой 🔥 ___ Сегодня отличный предновогодний дождик. Грязь, тепло и лужи мне шептали: Витя, скоро Новый Год! Но я им не верю🎄😆🍾 Никакого ощущения праздников, подарков.. ничего из детства не осталось 😭🧝🏇 ___ #кулинария #еда #фотоеды #фудфото #слуцкфото #eat #slutskfoto #fotoslutsk #foodfoto #moshko_foto #fudeforall #instafood #fff #instagood #likeforlikes #moshko_foto #новыйгод #новыйгод2020 #профитроли
Ингредиенты
Для теста:
вода — 250 г;
сливочное масло 82,5% — 100 г;
мука — 150 г;
сахар — 5 г;
соль — 5 г;
яйца — 4-5 шт.
Для начинки:
сливочный сыр — 250 г;
сёмга – 150 г;
зелень укропа и пет рушки.
Приготовление:
1. Довести до кипения сливочное масло и воду. Снять с огня и быстро добавить муку, энергично размешивая, чтобы не образовалось комочков.
2. Вернуть тесто на огонь. Помешивать до того, когда тесто соберётся в шар, а на дне появится мучная корочка.
3. Добавить яйца по одному, вымешивая тесто. Оно должно получиться без комочков.
4. Убрать тесто на 12 часов в холодильник.
5. Выложить тесто на пергамент, используя кондитерский шприц или чайную ложку. Заготовки должны быть диаметром 3 см.
6. Выпекать в духовке при температуре 170 граду сов до золотистой корочки.
7. Мелко нарезать зелень, сливочный сыр слегка взбить миксером, сёмгу порезать на небольшие кусочки. Всё смешать.
8. Срезать острым ножом верхушки готовых профитролей. При помощи кондитерского шприца или чайной ложки начинить шарики. Украсить зеленью.
Куриные окорочка с шампиньонами
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фаршированные ноги 📸🎄🍗 В этот раз не только ночная съёмка но и готовка 😁 🔪 @olyamoshko 🥄 Участвую в #сновымгодом_foodie_challenge от Андрея @andrrresky ___ #кулинария #еда #фотоеды #фудфото #слуцкфото #eat #slutskfoto #fotoslutsk #foodfoto #moshko_foto #fudeforall #instafood #fff #instagood #likeforlikes #moshko_foto #курица #курицасгрибами #новыйгод #новыйгод2020 #фаршированнаякурица
Ингредиенты:
куриные окорочка — 4 шт.;
шампиньоны — 300 г;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
сметана — 100 г;
соль и специи по вкусу.
1. Отделить кожу от мяса, не повредив её, отрезать в области хряща.
2. Отделить мясо от кости, перекрутить его на мясорубке, добавить лук и чеснок.
3. Шампиньоны промыть и отварить в течение 15 минут.
4. Перекрутить на мясорубке и добавить к фаршу. Всё перемешать. Добавить соль и специи.
5. Начинить куриную кожу фаршем, свободный край кожи зафиксировать при помощи зубочистки.
6. Выложить ножки на противень, смазанный растительным маслом. Обмазать ножки сметаной.
7. Отправить в разогретую до 170−180 градусов духовку на 60 минут. В процессе жарки поливать ножки образовавшимся соком.
Торт
Ингредиенты:
яйца — 6−7 шт.;
сахар — 1 стакан;
мука — 1 стакан;
сметана — 1 л;
апельсины — 2 шт.;
бананы — 2 шт.;
шоколад «Алёнка» — 100 г;
желатин — 1 ст.л.;
вода — 0,5 стакана.
Приготовление:
1. Яйца взбивать с сахаром не менее 7 минут до крепкой пены, чтобы она падала хлопьями. Добавить стакан муки и осторожно перемешать сверху вниз.
2. Испечь бисквит.
3. Для крема апельсины и бананы порезать кусочками, а шоколад — ещё мельче. Всё смешать со сметаной.
4. Желатин залить водой и оставить на 20 минут, чтобы он разбух. Потом подогреть, не доводя до кипения, пока желатин не растворится. Затем добавить в крем.
5. Готовый бисквит разрезать на кусочки.
6. Большую миску (салатницу) выстелить пищевой плёнкой. Дно можно украсить кружочками апельсинов. Слоями укладывать бисквит, заливая кремом так, чтобы он попал везде.
7. Торт оставить в холодильнике на ночь.
Слоёный закусочный пирог
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я думаю, что все уже видели, а некоторые даже поучаствовали (судя по моей ленте) в #10yearchallenge. У меня здесь приблизительно половина - это #фотоеды, поэтому, если и участвовать, то только с такими... Так почему же фото одно? А потому что первое фото того, что я готовлю, было сделано в 2010 году, а в 2009 я, в тогда еще популярном живом журнале, наблюдала за парочкой фудблогеров и думала: "Как это у них получается? Даже каши, которые я терпеть не могу, хочется съесть, едва взглянув на них". И параллельно таскала у лучшей подруги журналы Glamour и Mini, где меня интересовали парочка кулинарных страниц, а отнюдь не выходы в свет так называемых звезд... . Собственно говоря, ничего не изменилось, готовила и готовлю, только еще иногда это фотографируем. . На фото #рыбныйпирог, который был в моем кулинарном арсенале и 10 лет назад, и сейчас, и, скорее всего, быть ему там и через 10 лет. . <Слоеный закусочный пирог> . Ингредиенты: 1 упаковка слоеных коржей (5 шт.) для торта "Наполеон"; 1ст. горячего молока; 1 банка сардин (сардинелл) в масле; 4 яйца, отваренных вкрутую; 3 средних луковицы; 3 средних моркови; 70-80 г сыра ("Российский", "Костромской" и т.п.); майонез; растительное масло; соль; зелень петрушки и помидоры Черри (по желанию). . Приготовление: 1. Морковь и лук моем и чистим. Морковь натираем на средней терке, а лук мелко режем кубиками. По отдельности все обжариваем до готовности на минимальном количестве масла, слегка подсолив. Яйца натираем на средней терке. 2. Из рыбы вынимаем кости и вместе с маслом разминаем ее вилкой до однородной массы. 3. На тарелку помещаем первый корж, обильно смачиваем его молоком (так же делаем с каждым последующим коржом), сверху выкладываем рыбную массу и снова корж, далее все оставшиеся ингредиенты в следующей последовательности: обжаренная морковь; тонкий слой майонеза; корж; яйца; майонез; корж; обжаренный лук; корж; майонез. 4. Ставим закусочный пирог пропитаться на 4-5 часов (лучше на ночь) в холодильник. 5. По истечении времени, достаем пирог из холодильника. Сыр натираем на средней терке и равномерно распределяем его по верхнему коржу. При желании украшаем томатами и зеленью. . #рецепты_tatiliati #простыерецепты
Ингредиенты:
корж для торта «Наполеон»;
горячее молоко — 1 ст.;
банка сардин в масле;
яйца отварные — 4 шт.;
луковица — 3 шт.;
морковь — 3 шт.;
сыр твёрдый — 70−80 г;
майонез; растительное масло; соль;
зелень, помидоры черри.
Приготовление:
1. Морковь натереть на средней тёрке, а лук мелко порезать. По отдельности всё обжарить, слегка подсолив. Яйца натереть на средней тёрке.
2. Из рыбы убрать кости и вместе с маслом размять вилкой.
3. На тарелку поместить первый корж, обильно смочить его молоком. Так же сделать с каждым последующим коржом. Сверху выложить рыбную массу и снова корж. Далее все оставшиеся ингредиенты в такой последовательности: обжаренная морковь; тонкий слой майонеза; корж; яйца; майонез; корж; обжаренный лук; корж; майонез.
4. Поставить пирог в хо лодильник на 4−5 часов.
5. Достать пирог. Сыр натереть на средней тёрке и равномерно распределить его по верхнему коржу. При желании украсить томатами и зеленью.