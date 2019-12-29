Пять пьедесталов для Константина Острожского 29.12.2019, 22:26

В следующем году со дня рождения государственного и военного деятеля ВКЛ исполнится 560 лет.

В Дятловский историко-краеведческий музей от белорусских скульпторов поступают макеты будущих памятников Константину Острожскому – государственному и военному деятелю ВКЛ, основателю Дятлово. Уже поступило 12 макетов памятников. Комиссия должна выбрать один из проектов. Памятник будет установлен в Дятлово. Возможно, уже в 2020 году, когда исполнится 560 лет со дня рождения Константина Острожского. Сайт planetabelarus.by решил прикинуть, в каких еще городах Беларуси мог бы появиться монумент легендарному полководцу.

Вне всяких сомнений, в Орше – городе, имя которого в начале ХVI века стало синонимом воинской славы наших предков. Под командованием князя Острожского на Крапивенском поле под Оршей 8 сентября 1514 года 30-тысячная дружина ВКЛ разгромила 80-тысячную московскую орду, остановив восточную экспансию на белорусские земли на 150 лет!

Фото: planetabelarus.by

Бюст Острожскому мог бы появиться и в древнем Турове, где будущий национальный герой появился на свет в марте 1460 года. О его отце, князе Иване Васильевиче, сведений сохранилось немного. Известно лишь, что он неоднократно сражался с татарами и увеличивал свои владения покупкой новых поместий.

Фото: planetabelarus.by

Также памятник Константину Ивановичу (не помпезный, как в Орше, а поскромнее) должен вырасти у стен древнейшего сохранившегося храма Новогрудка – собора святых Бориса и Глеба.

Фото: planetabelarus.by

Именно на средства православного князя Острожского была возведена в 1517–1519 гг. эта кирпичная церковь в виде корабля. Кроме того, гетман выступил фундатором строительства Михайловской церкви-крепости в Сынковичах, Пречистенского собора и Троицкой церкви в Вильне.

Ну и, конечно, монумент Острожскому рано или поздно появится в Минске. Летом 1514-го великий князь ВКЛ и король польский Жигимонт I Старый вместе со своим двором приехал из Вильни в будущую столицу Беларуси, чтоб провести здесь смотр войск, отправлявшихся на Оршанскую битву. В Минске монарха уже поджидал Константин Острожский. Встречал, можно сказать, на правах хозяина, ведь гетману принадлежали деревенька Тарасово, что на подъезде к городу по Виленскому тракту, и кое-какие земельные участки на территории замка.

Смотр проходил на Троицкой горе. Сейчас здесь, посреди сквера, высится здание Большого театра оперы и балета, а в те годы местность эта была почти безжизненная. Разве что рос тут дуб, по легенде посаженный дедом Жигимонта I – великим князем Ягайло, стояли заложенный им же Троицкий костел, давший название одноименному предместью, да Спасо-Вознесенский православный мужской монастырь. В нем-то, скорее всего, и молился перед выдвижением войск из города гетман Острожский.

Фото: planetabelarus.by

Так что, если в будущем у парадного входа в Министерство обороны Беларуси – а именно это ведомство ныне прописано в бывшей Вознесенской обители – установят красивый конный памятник Константину Острожскому, это будет не просто символично, но и исторически оправдано.