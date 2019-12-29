Военнослужащие, водители и «агенты СБУ»: кого боевики выдали Украине 3 29.12.2019, 22:36

ФОТО: REUTERS

С оккупированной территории вернулись 76 украинских граждан.

В рамках обмена удерживаемыми лицами в воскресенье, 29 декабря, Украина выдала боевикам российско-оккупационных формирований «ОРДЛО» 127 заключенных: осужденных террористов, российских агентов и диверсантов, а также экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве 48 человек на Институтской в феврале 2014 года. С оккупированной территории вернулись 76 украинских граждан: 12 военнослужащих и 64 гражданских заложника.

Список освобожденных украинцев обнародовала Служба безопасности Украины. Zn.ua собрало информацию о некоторых из них:

1. Воскобойник Владимир – военнослужащий 30-й отдельной механизированной бриагды, в плену с мая 2018 года.

2. Геймур Александр – старший солдат 43-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Вместе с семью сослуживцами попал в плен 22 мая в районе Новотроицкого: грузовик с армейцами отклонился от маршрута и заехал на оккупированную территорию.

3. Глондар Сергей – боец 3-го полка спецназначения им. Святослава Хороброго Сил специальных операций ВСУ. Попал в плен во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года. Его младшей дочери Анне четыре года и она до сих пор не видела отца.

4. Деев Иван – боец 8-го полка спецназначения ССО ВСУ, участник Революции Достоинства. Вместе с группой украинских разведчиков попал в плен в феврале 2017 года, боевики удерживали его в оккупированном Луганске.

5. Дуванов Ким – старший солдат 43-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Вместе с семью сослуживцами попал в плен 22 мая в районе Новотроицкого.

6. Евтушок Юрий – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Попал в плен в конце мая 2019 года во время нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы на передовой наблюдательный пункт.

7. Жмелинский Василий – военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, попал в плен в феврале 2018 года под Песками.

8. Иванчук Сергей – боец 8-го полка спецназначения ССО ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого второй и третьей степени.

9. Кориньков Александр – боец 3-го полка спецназначения им. Святослава Хороброго ССО ВСУ. Попал в плен во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года – черз месяц после свадьбы.

10. Пантюшенко Богдан – военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, попал в плен во время боев за Донецкий аэропорт в январе 2015 года.

11. Пундор Борис – старший солдат 43-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Вместе с семью сослуживцами попал в плен 22 мая в районе Новотроицкого.

12. Фурсов Роман – военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады, попал в плен в ноябре 2017 года в ходе боя в районе Крымского. Некоторое время считался погибшим.

13. Асеев Станислав – журналист, публиковался в "Зеркале недели. Украина" и "Радио Свобода" под псевдонимом "Станислав Васин". Террористы удерживали его в заложниках два года, в 2019 ему вынесли "приговор" - 15 лет за "шпионаж" и "экстремизм".

14. Алоян Эдуард – водитель, занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Летом 2019 года оккупационный "суд" дал ему 12 лет за "сотрудничество с СБУ".

15. Воронина Виктория – 24-летняя украинка, "приговорена" оккупантами к 12 годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Украины".

16. Горбулич Татьяна – жительница Счастья Луганской области. была в заложниках почти два года, оккупанты обвинили ее в "шпионаже".

17. Данильченко Александр – житель Луганска, попал "на подвал" в 2017 году. По его словам, "боролся с беспределом" "ЛНР". Рассказал, как его пытали россияне.

18. Коркишко Александр – водитель, занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Летом 2019 года оккупационный "суд" дал ему 12 лет за "сотрудничество с СБУ".

19. Мухина Анастасия – 70-летняя луганчанка. Боевики взяли ее в заложники из-за наклеенной на ее доме листовки с надписью: "Вставай, Донбасс! Россия тебя предала".

20. Семиренко Анатолий – в заложниках с августа 2016 года. Боевики обвинили его в "шпионаже".

21. Сорокина Елена – владелица зоомагазина в Первомайске. Ее взяли в заложники в октябре 2018 года "за поддержку Украины". Во время обмена была в футболке с надписью "Моя держава - Україна".

22. Тарасюк Валерий – водитель из Антрацита, занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Оккупационный "суд" дал ему 13 лет за "сотрудничество с СБУ".

23. Яровой Андрей – консультант гражданской инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных. В заложниках находился с августа 2018 года.

24. Катышев Иван – заложник из так называемой группы "украинских диверсантов". Боевики "ЛНР" обвинили их в подготовке терактов и дали от 11 до 20 лет тюрьмы.

25. Семенов Велерий – боевики "ЛНР" обвинили его в "шпионаже" и "приговорили" к 13 годам тюрьмы.

26. Буянов Виталий – попал "на подвал" "за инакомыслие".