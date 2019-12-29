Военнослужащие, водители и «агенты СБУ»: кого боевики выдали Украине

Военнослужащие, водители и «агенты СБУ»: кого боевики выдали Украине3
- 29.12.2019, 22:36
С оккупированной территории вернулись 76 украинских граждан.
В рамках обмена удерживаемыми лицами в воскресенье, 29 декабря, Украина выдала боевикам российско-оккупационных формирований «ОРДЛО» 127 заключенных: осужденных террористов, российских агентов и диверсантов, а также экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве 48 человек на Институтской в феврале 2014 года. С оккупированной территории вернулись 76 украинских граждан: 12 военнослужащих и 64 гражданских заложника.
Список освобожденных украинцев обнародовала Служба безопасности Украины. Zn.ua собрало информацию о некоторых из них:
1. Воскобойник Владимир – военнослужащий 30-й отдельной механизированной бриагды, в плену с мая 2018 года.
2. Геймур Александр – старший солдат 43-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Вместе с семью сослуживцами попал в плен 22 мая в районе Новотроицкого: грузовик с армейцами отклонился от маршрута и заехал на оккупированную территорию.
3. Глондар Сергей – боец 3-го полка спецназначения им. Святослава Хороброго Сил специальных операций ВСУ. Попал в плен во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года. Его младшей дочери Анне четыре года и она до сих пор не видела отца.
4. Деев Иван – боец 8-го полка спецназначения ССО ВСУ, участник Революции Достоинства. Вместе с группой украинских разведчиков попал в плен в феврале 2017 года, боевики удерживали его в оккупированном Луганске.
5. Дуванов Ким – старший солдат 43-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Вместе с семью сослуживцами попал в плен 22 мая в районе Новотроицкого.
6. Евтушок Юрий – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Попал в плен в конце мая 2019 года во время нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы на передовой наблюдательный пункт.
7. Жмелинский Василий – военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, попал в плен в феврале 2018 года под Песками.
8. Иванчук Сергей – боец 8-го полка спецназначения ССО ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого второй и третьей степени.
9. Кориньков Александр – боец 3-го полка спецназначения им. Святослава Хороброго ССО ВСУ. Попал в плен во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года – черз месяц после свадьбы.
10. Пантюшенко Богдан – военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, попал в плен во время боев за Донецкий аэропорт в январе 2015 года.
11. Пундор Борис – старший солдат 43-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Вместе с семью сослуживцами попал в плен 22 мая в районе Новотроицкого.
12. Фурсов Роман – военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады, попал в плен в ноябре 2017 года в ходе боя в районе Крымского. Некоторое время считался погибшим.
13. Асеев Станислав – журналист, публиковался в "Зеркале недели. Украина" и "Радио Свобода" под псевдонимом "Станислав Васин". Террористы удерживали его в заложниках два года, в 2019 ему вынесли "приговор" - 15 лет за "шпионаж" и "экстремизм".
14. Алоян Эдуард – водитель, занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Летом 2019 года оккупационный "суд" дал ему 12 лет за "сотрудничество с СБУ".
15. Воронина Виктория – 24-летняя украинка, "приговорена" оккупантами к 12 годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Украины".
16. Горбулич Татьяна – жительница Счастья Луганской области. была в заложниках почти два года, оккупанты обвинили ее в "шпионаже".
17. Данильченко Александр – житель Луганска, попал "на подвал" в 2017 году. По его словам, "боролся с беспределом" "ЛНР". Рассказал, как его пытали россияне.
18. Коркишко Александр – водитель, занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Летом 2019 года оккупационный "суд" дал ему 12 лет за "сотрудничество с СБУ".
19. Мухина Анастасия – 70-летняя луганчанка. Боевики взяли ее в заложники из-за наклеенной на ее доме листовки с надписью: "Вставай, Донбасс! Россия тебя предала".
20. Семиренко Анатолий – в заложниках с августа 2016 года. Боевики обвинили его в "шпионаже".
21. Сорокина Елена – владелица зоомагазина в Первомайске. Ее взяли в заложники в октябре 2018 года "за поддержку Украины". Во время обмена была в футболке с надписью "Моя держава - Україна".
22. Тарасюк Валерий – водитель из Антрацита, занимался пассажирскими перевозками через линию разграничения. Оккупационный "суд" дал ему 13 лет за "сотрудничество с СБУ".
23. Яровой Андрей – консультант гражданской инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных. В заложниках находился с августа 2018 года.
24. Катышев Иван – заложник из так называемой группы "украинских диверсантов". Боевики "ЛНР" обвинили их в подготовке терактов и дали от 11 до 20 лет тюрьмы.
25. Семенов Велерий – боевики "ЛНР" обвинили его в "шпионаже" и "приговорили" к 13 годам тюрьмы.
26. Буянов Виталий – попал "на подвал" "за инакомыслие".