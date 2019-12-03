Американские сенаторы призвали к санкциям против Турции из-за С-400 3.12.2019, 8:05

Представители обеих партий обратились к госсекретарю Майку Помпео.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен обратились с официальным письмом к госсекретарю США Майку Помпео с призывом ввести санкции против Турции в ответ на приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400.

Об этом сообщает The Hill.

«Настало время применить закон. Если этого не сделать, это станет ужасным сигналом для других стран, что они могут пренебрегать законами США без последствий», — заявили в письме американские законодатели.

Сенаторы напомнили Помпео его же заявления о том, что покупка Турцией в России зенитно-ракетных комплексов С-400 повлечет американские санкции.

«В частности, вы говорили, что закон предусматривает санкции», — говорится в письме.

Грэм и Ван Холлен также отметили, что намерены соблюдать законодательство и требовать этого от администрации США.

Напомним, в конце ноября Турция начала испытания закупленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии начались в июле 2019 года. Анкара объяснила, что контракт с Москвой «продиктован реалиями», поскольку воздушное пространство Турции является незащищенным.

Планы приобрести российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 «несовместимым» с продажей F-35.