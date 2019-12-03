В Беларуси возник дефицит кредитов для строительства жилья 3.12.2019, 8:20

Нацбанк направил запросы в адрес коммерческих банков.

Беларусь столкнулась с дефицитом финансирования строительства жилья в ближайшие два года. Об этом говорится в запросе Национального банка Беларуси в адрес коммерческих банков, сообщает tut.by.

— В связи со сложившимся дефицитом кредитных ресурсов для финансирования программы жилищного строительства на 2020−2021 годы просим предоставить уточненные сведения о планируемых объемах кредитования строительства (реконструкции) жилья в 2020 и 2021 годах, — говорится в письме регулятора.

В ноябре ставки по коммерческим кредитам на покупку или строительство недвижимости снизились до 12−13,18% годовых, Это произошло на фоне снижения ставки рефинансирования. Оформить кредит можно у шести банков. С 18 ноября Приорбанк прекратил выдавать кредиты на приобретение недвижимости на общих условиях (остались только кредиты по партнерским программам и для льготников по указу № 240, по которому строятся основные категории льготников, в том числе многодетные семьи и силовики).

О сложностях с финансированием строительства жилья с господдержкой сообщалось в конце 2018 года.

По официальным данным, в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят примерно 37 тысяч многодетных семей.