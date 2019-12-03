Белорусам рассказали о жульничестве властей во время «выборов» 3.12.2019, 8:35

Фото: racyja.com

Информация разлетеась, как горячие пирожки.

В Березе раздавали спецвыпуск "Народной Воли" 10 часов назад Уважаемый посетитель Прокомментировать (0) Поделиться

Березовские правозащитники в очередной раз напомнили о жульничестве властей во время «выборов», на этот раз - в «палату представителей», раздавая спецвыпуск «Народной Воли» в Березе и Березовском районе, сообщает «Радыё Рацыя».

На страницах независимого газеты наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» свидетельствуют о бессовестных и тотальных фальсификациях. говорит член ПЦ "Весна" Сергей Русецкий.

«Некоторые люди высказывались, за кого они голосовали. Как это так, что оказались «избранными» те, за которых, как они считают, никто не голосовал», — рассказал участник акции, активист ПЦ «Весна» Сергей Русецкий.

По словам правозащитников, 600 экземпляров спецвыпуска «Народной воли» разлетелись как горячие пирожки, несмотря на то, что люди не верят в «выборы», а многие бойкотируют их.