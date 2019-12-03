Грета Тунберг: Барабанный бой забастовок будет греметь и дальше 8 3.12.2019, 8:59

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Грета Тунберг

Решительные действия активистов слышат лучше всего.

Мадрид — Уже больше года дети и молодёжь во всём мире проводят забастовки ради климата. Мы начали движение, которое превзошло все ожидания: миллионы людей поддержали эту инициативу словом и телом. Мы занялись этим не потому, что мечтали об этом, а потому, что мы не видели, чтобы кто-то ещё предпринимал действия, гарантирующие наше будущее. И хотя на словах мы получили поддержку от многих взрослых, в том числе некоторых наиболее влиятельных лидеров мира, мы до сих пор не видим этих действий, пишут в статье для Project Syndicate экоактивистки Грета Тунберг (Greta Thunberg), Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) и Анжела Валенсуэла (Angela Valenzuela) (перевод — inosmi.ru).

Забастовки — это не тот выбор, который приносит нам удовольствие; но мы проводим их, потому что не видим никаких других вариантов. Мы наблюдали за множеством климатических конференций ООН. По итогам этих бесконечных переговоров правительства стран мира брали на себя обязательства, вокруг которых было поднято много шума, но которые, по существу, являются пустыми — те же самые правительства по-прежнему разрешают компаниям ископаемого топлива бурить ради добычи ещё большего количества нефти и газа и сжигать наше будущее ради своих прибылей.

Уже много десятилетий политики и компании ископаемого топлива знают об изменении климата. Однако политики позволяют спекулянтам продолжать эксплуатацию ресурсов нашей планеты и разрушать её экосистемы ради быстрой наживы, что ставит под угрозу само наше существование.

Вы можете не верить нам, но тревогу бьют учёные. Они предупреждают, что никогда ещё у нас не было так мало шансов ограничить рост мировых температур 1,5 градусами по Цельсию относительно доиндустриальных уровней — это порог, преодоление которого спровоцирует самые губительные последствия изменения климата.

Хуже того, по данным нового исследования, мы движемся к тому, что в 2030 году будет добываться на 120% больше ископаемого топлива, чем нужно для ограничения потепления уровнем 1,5°C. Концентрация разогревающих климат парниковых газов в нашей атмосфере достигла рекордно высокой отметки, и не видно никаких признаков замедления её роста. Даже если все страны выполнят свои текущие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, нас ждёт повышение температур на 3,2°C.

На плечи молодых людей, таких как мы, ложится бремя провалов наших лидеров. Как показывают исследования, самой значительной угрозой здоровью детей являются загрязнения, возникающие при сжигании ископаемого топлива. В ноябре в школах Нью-Дели, столицы Индии, пришлось раздать пять миллионов масок для защиты от токсичного смога. Ископаемое топливо в буквальном смысле душит наши жизни.

Данные науки вопиют в пользу неотложных действий, а наши лидеры позволяют себе их игнорировать. И поэтому мы продолжаем борьбу.

После года забастовок наши голоса начинают слышать. Нас приглашают выступать в коридорах власти. В ООН мы выступали в зале, заполненном мировыми лидерами. На Всемирном экономическом форуме в Давосе мы встречались с премьер-министрами, президентами и даже папой римским. Мы потратили сотни часов на участие в различных конференциях и на разговоры с журналистами и документалистами. Нам предлагали премии за наш активизм.

Наши усилия помогли добиться сдвига в разговорах об изменении климата. Сегодня люди стали чаще обсуждать кризис, с которым мы столкнулись, причём не шёпотом или вторым делом, а публично и с ощущением его неотложности. Опросы подтверждают это изменение восприятия. По данным недавнего опроса, в семи из восьми участвовавших в опросе стран нарушение климата считают самой важной проблемой, стоящей перед миром. А другой опрос подтвердил, что школьники лидируют в работе по повышению информированности общества.

На фоне сдвигов в общественном мнении мировые лидеры тоже заговорили, что слышат нас. Они заявляют, что согласны с нашим требованием предпринять срочные действия для борьбы с климатическим кризисом. Но они ничего не делают. И сегодня, когда они направляются в Мадрид на 25-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), мы осуждаем это лицемерие.

В две ближайшие пятницы мы снова выйдем на улицы: во всём мире и 6 декабря — во время климатической конференции ООН — в Мадриде, Сантьяго и многих других городах. Школьники, молодёжь и взрослые во всём мире выйдут вместе, требуя, чтобы наши лидеры начали действовать — и не потому, что мы этого от них хотим, а потому что этого требует наука.

Действия должны быть решительными и масштабными. Климатический кризис связан не просто с экологией, но также с правами человека, справедливостью и политической волей. Он создан и усиливается колониальными, расистскими и патриархальными системами. Нам нужно все их демонтировать. Наши политические лидеры больше не могут уклоняться от своих обязанностей.

Иногда можно услышать, что Мадридская конференция — не очень важна, а крупные решения будут приняты в следующем году на конференции COP26 в Глазго. Мы с этим не согласны. Наука ясно говорит: мы не можем терять ни одного дня.

Мы выяснили, что, если мы не будем предпринимать усилия, никто не будет. И поэтому будет и дальше греметь наш настойчивый барабанный бой забастовок, протестов и других действий. Наш голос будет звучать всё громче и громче. Мы сделаем абсолютно всё, что только потребуется, чтобы убедить наших лидеров объединиться и внять науке, которая настолько очевидна, что понятна даже детям.

Коллективные действия работают; мы доказали это. Но чтобы изменить всё, нам нужны все. Все и каждый из нас обязаны участвовать в движении климатического сопротивления. Мы не можем просто сказать, что нас это волнует; мы обязаны продемонстрировать это.

Присоединяйтесь к нам. Участвуйте в наших грядущих климатических забастовках в Мадриде или в ваших собственных городах. Покажите вашему сообществу, индустрии ископаемого топлива, а также вашим политическим лидерам, что вы больше не собираетесь терпеть бездействие в вопросах изменения климата. С числом на нашей стороне у нас появится шанс.

А для лидеров, направляющихся в Мадрид, у нас есть простое сообщение: глаза всех будущих поколений устремлены на вас. Действуйте подобающе.

Эту статью подписали также Эван Менесес (Австралиия) и Хильда Флавия Накабуе («Пятницы ради будущего» в Уганде).