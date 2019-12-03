Китай и Россия-заде 13 3.12.2019, 9:11

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ФОТО: BANKOBOEV.RU

Есть одна маленькая разница.

Озлобленные отставанием России от Китая пропагандисты запускают тему, что экономические успехи Китая стали возможны потому, что там коммунистические власти «раздавили либералов» на площади Тяньаньмэ́нь в 1989 году, пишет телеграмм-канал «Серпом По». Дескать, и нашим, путинским так надо!

Да, они в Китае раздавили. Так и вы, российские правители, много лет давите протесты.

Только есть маленькая разница.

У коммунистических властей Китая было, что предложить гражданам своей страны в экономике – уровень жизни вырос. Китай 30 лет назад и Китай сегодня – огромная разница. Свобод не дали, зато накормили.

Что наши власти, закатавшие за 20 лет правления Путина в асфальт все, что можно – от прессы до частной собственности - дали гражданам, отняв их свободы?

Рост пенсионного возраста и снижение уровня жизни.

Мало того, что свободы отняли, так еще и обобрали. Отобрав деньги на самолеты-заде, яхты-заде, пентхаусы-заде. На операции детям собирайте смс-ками. Хорошенькая «компенсация».