Правила везения: главные секреты удачливых людей 5 3.12.2019, 9:16

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Счастье находится на расстоянии вытянутой руки.

Если вы правильно развиваетесь, вы неизбежно придете к выводу, что в этой жизни не все зависит от вас. Действительно есть еще фактор удачи, вашего везения. Хочу поделиться моими правилами-секретами привлечения удачи на свою сторону, и как сделать так, чтобы вам повезло, пишет на сайте nv.ua бизнес-тренер Виктория Есауленко.

Правило первое: начинайте начинать

То есть начинать использовать эти правила можно немедленно. Не нужно ждать, «когда у меня будет больше времени/денег/свободы/места/т.д.» — начинайте прямо сейчас. С чего начать? С самого очевидного — принять решение стать успешным, удачливым, счастливым. Если вдруг немедленного результата не будет, вспомните, как учатся ходить дети — встают и падают, встают и падают. И еще ни один ребенок не решил: «Так, я все время падаю, это не мое, не ходить мне». Потому принимаем решение начинать и начинаем.

Правило второе: будьте внимательны

Сейчас часто используют термин «осознанность» — суть в то, чтобы ничего не делать на автомате, все время быть включенным в происходящее. Если у вас хоть раз в жизни был случай, когда вы не помните, закрыли ли, выключили ли утюг, покормили ли ребенка — это об этом. Обращайте внимание на детали, всегда. Живите в моменте — именно сия секунда прекрасна и неповторима. И не старайтесь охватить все и сразу. Во-первых, вы все-таки не Юлий Цезарь, а во-вторых, вспомните или погуглите, как он закончил.

Правило третье: соглашайтесь

Примите как факт, что не вы правите миром — иногда мир правит вами. Скажите «да» всему, что дает вам ваша вселенная. Учитесь принимать то, на что вы не можете повлиять. Смиряться с тем, что неизбежно и неотвратимо, даже если неприятно или болезненно. И изменять и улучшать то, что вы можете изменить или улучшить.

Правило четвертое: знать, что делать, знать, как делать, взять и сделать

Для того, чтобы что-то сделать, мало решить начать делать что-то. Надо сложить план, пусть даже только в голове. Надо вовлекать всех, кто нужен для успешного выполнения этой задачи. Надо игнорировать свое настроение и не откладывать и не отмахиваться. Надо менять подходы, не закрывать глаза на сложности. Надо делать. Как в старом анекдоте:

Жил-был один очень праведный человек, который он очень мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога:

Всегда обращайте внимание на детали

— Господи, помоги мне выиграть в лотерею!

Прошел месяц, второй… Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться:

— Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Ведь другие выигрывают. Что тебе стоит?

И вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:

— Да ты бы хотя бы лотерейный билет купил…

Правило пятое: нужное место, нужное время

Это правило направлено против позиции «мне все равно ничего не светит, зачем пытаться». Идите туда, где ваши мечты могут осуществиться. Секретарем в компанию Кока-кола, если хотите стать там президентом. Волонтером на форум для генеральных директоров, если хотите быть там спикером. В тренажерный зал, если хотите иметь красивое тело. Интерном в юридическую фирму, если хотите стать там партнером. Как сказал режиссер Вуди Аллен: «Присутствие — это восемьдесят процентов успеха».

Правило шестое: дарите себя

Мир не вращается вокруг меня, вас и ни вокруг кого он не вращается, потому что вращается вокруг собственной оси. Я к тому, что человечество выжило только потому, что мы научились и все еще учимся ценить, любить, заботиться и защищать друг друга. Если вы в начале пути — найдите себе ментора; если вы уже развитая и продвинутая личность — станьте ментором кому-то. Можно стать ангелом-хранителем хорошему человеку в доме для престарелых. Я вам искренне советую практиковать это. Поверьте, когда вам вдруг покажется, что у вас все хуже всех — поедьте туда, посмотрите, пообщайтесь, помогите этим людям, а лучше одному конкретному человеку. Вы поймете, как вам повезло.

Правило седьмое: принимайте и признавайте подарки

Я всю жизнь считала себя невезучей. Только пережив посттравматическую депрессию после клинической смерти и комы, будучи уже очень взрослой женщиной, я смогла понять, как много мне в жизни было даровано. Нужно научиться дарить подарки себе. Нужно осознавать подарки от жизни и других людей. Нужно уметь быть благодарным и благодарить.

Еще интересное замечание. То, что мы часто не понимаем, когда жизнь щедра к нам — это одно. Но мы еще и зачастую не решаемся принять то, что нам предлагается. Когда-то возле моей подруги, опаздывающей на работу, прямо (не поверите) посреди спального района Киева остановился Бентли и молодой красавиц предложил подвезти. Ошарашенная тем, что автомобиль такого класса делает в захудалом районе, она отказалась от предложения… А ведь кто знает, возможно, это был главный подарок в ее жизни.

Правило восьмое: не бойтесь ошибаться

У меня есть своя теория совершенства. В мире есть два воплощения совершенства — цветы и коты, кроме сфинксов. Все остальное — субъективно и относительно. Если вы ошиблись — это значит, что вы усвоили новый опыт и немного продвинулись вперед. Не бойтесь ошибок, учитесь на них, признавайте их и радуйтесь, что они случаются. Чем лучше усваивается ошибка с первого раза, тем больше шансов, что повторений и, следовательно, более тяжелых последствий можно будет избежать.

Правило девятое: умейте прощать

В первую очередь, самих себя. Во вторую, и для очень многих главную — других. Прощать — не значит прижать к сердцу и не отпускать. Когда я узнала, что мой предыдущий муж мне изменяет, я приняла решение с ним расстаться, и как он ни просил прощения, как ни пытался вернуться, ответ был один: «Я тебя прощаю и готова принять тебя, как друга и человека, но не как моего мужчину». То есть, простить — это не вовлекаться эмоционально в произошедшую ситуацию и не отвлекаться на человека, приведшего к этой ситуации.

Правило десятое: трудитесь над счастьем

Быть несчастным — это легко. Ной себе стабильно, жалуйся — чтобы все знали, что ты унылое создание, презрительно жалели и иногда занимались благотворительной поддержкой. Быть счастливым — сложно, трудно и требует больших усилий и энтузиазма. Только вам решать, будете ли вы расслаблено несчастными или всегда занятыми, работая над собственным счастьем. Я — за то, чтобы не лениться и жить с удовольствием и улыбкой.

Алиса в стране чудес учит нас: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Это значит, что человек не может стоять на месте: он может либо развиваться, для чего надо прилагать очень много усилий, либо не делать ничего — и деградировать. Научитесь доверять себе, своей интуиции, своему опыту, своему внутреннему «я», работайте над собой и своими правилами удачи и везения. И будьте счастливы!