Когда это все закончится? 6 3.12.2019, 9:45

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Фото: «Радыё Свабода»

Ответить на вопрос можем только мы с вами, граждане Республики Беларусь.

2 декабря а Беларуси прошли суды над участниками «парламентских выборов». К большим штрафам (от базовых величин) присудили общественных активистов Дениса Красочкo, Нину Багинскую, блогера из Орши Дмитрия Козлова (Серого Кота), активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова и Ольгу Николайчик.

Начато административное дело против одной из лидеров «Европейской Беларуси» Ирины Халип.

Также в ближайшее время пройдут суды над другими представителями «Европейской Беларуси» — Андреем Шарендо, Евгением Афнагелем, Оксаной Юшкевич, Максимом Винярским, общественной активисткой Анастасией Гусевой и одним из лидеров Белорусской христианской демократии Павлом Северинцем.

Супруга активиста Дениса Красочкo Алина Красочко прокомментировала в «Фейсбуке» происходящее в стране:

«25 базовых. За что? За то, что ты гражданин Беларуси, за то, что ты хочешь справедливых выборов, мечтаешь о свободе и демократии. Во время агитационного пикета мой муж пригласил избирателей прийти на участки в качестве наблюдателей, чтобы защитить свой голос. За что 2 декабря, в суде Первомайского района получил наказание в размере 25 базовых. Мы не удивлены, но в голове только один вопрос: когда же это все закончится?».