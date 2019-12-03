В чем суть путинского закона о «людях-иноагентах» 2 3.12.2019, 9:56

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Объяснение в 100 и 500 словах.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица. Госдума приняла его в первом чтении еще в январе, а во втором и третьем - только в ноябре, поскольку в него был внесен ряд поправок.

Русская служба Би-би-си объясняет в 100 и 500 словах, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению и какие критерии установили парламентарии для внесения в реестр иностранных агентов отдельных граждан.

100 слов

Законопроект, принятый в первом чтении в январе 2018 года, предполагал, что физическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно распространяет материалы для неограниченного круга лиц и получает иностранное финансирование.

Поправки, подготовленные ко второму чтению (есть в распоряжении Би-би-си), позволят причислить к иностранным агентам граждан, которые распространяют сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа.

Таким образом, иностранными агентами как физлиц могут признать, например, журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных в России таковыми.

На данный момент к ним относятся "Голос Америки", "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Татаро-башкирская служба Радио Свобода", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Север.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

500 слов

Поправки к законопроекту, дополнительно регулирующему деятельность СМИ-иноагентов, подготовили сенатор Андрей Климов и депутат-единоросс Василий Пискарев.

Согласно поправкам, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвующие в их создании.

Кроме того, эти лица должны получать денежные средства или имущество от иностранных граждан и организаций либо от уполномоченных ими российских лиц, получивших деньги из-за рубежа, говорится в документе.

Исходя из текста законопроекта, физическое лицо может быть признано не просто иностранным агентом, а "иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", и в течение месяца это физическое лицо обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.

Согласно проекту поправок, решение о включении в реестр иностранных агентов будет приниматься минюстом по согласованию с МИДом.

По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, закон затронет только "узкий круг лиц, которые именно получают финансирование и сотрудничают с иностранными агентами".

Как подчеркивает депутат, для признания физического лица иностранным агентом обязательно должны совпасть два фактора - производство или распространение им материалов СМИ, признанных выполняющими функции иноагента, и получение средств из-за рубежа.

Так, по словам Левина, основанием для признания отдельных граждан иностранными агентами не станут репосты сообщений этих СМИ в соцсетях. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования блогера иностранным агентом, то, соответственно, это не является причиной того, чтобы этот блогер стал иностранным агентом", - говорил он.

Левин утверждает, что законопроект не направлен против российских блогеров и публицистов, хотя и признает, что в зону риска попадают журналисты, работающие в СМИ-иноагентах.

"Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в списке иноагентов] возможны", - отмечал Левин.

Отвечая на замечание журналистов о том, что все сотрудники СМИ, признанных иноагентами, получают зарплату, то есть "финансирование", Левин заявил, что "это не означает, что они все автоматически становятся иностранными агентами".

На заседании Госдумы 19 ноября Левин еще раз высказался по поводу опасений общественности, что статус иноагента могут получить блогеры и пользователи соцсетей."В тексте [законопроекта] написано "могут получить", но это не значит, что обязательно получат даже при полном выполнении двух условий", - сказал он.

По оценкам сенатора Климова, под действие закона в России могут попасть 20-30 человек. Сами поправки, по его словам, направлены на то, чтобы "слишком большое число людей случайно не оказались как физические лица иноагентами".

Эксперты отмечают, что предложенная поправками формулировка очень широкая. Медиаюрист Галина Арапова говорила "Коммерсанту", что закон в теории может коснуться граждан, которые работают в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты.

В первом чтении законопроект, позволяющий причислять к иностранным агентам частных лиц, был принят в январе 2018 года. Его внесли в Госдуму депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Проект закона стал продолжением инициативы, принятой российскими властями в качестве "зеркальной меры" на признание телеканала RT иностранным агентом в США. В ответ в России признали иностранными агентами десять американских СМИ, включая "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Как и НКО, признанные иностранными агентами, СМИ-иноагенты должны маркировать свои материалы специальной пометкой, ежеквартально отчитываться за полученные средства и публиковать сведения о своем финансировании.