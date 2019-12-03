В газовом споре Европа может дать отпор России 3.12.2019, 10:48

Как этому помогает теория игр.

Переговоры по разрешению газового конфликта между Россией и Украиной застопорились. А время поджимает. Договор о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в этом году. Европейцы зависят от этого газа, пока новый российский газопровод «Северный поток — 2» еще не введен в строй. Как теория игр помогает разрешить конфликт, рассказывает эксперт по ведению переговоров Ренэ Шуман (René Schumann), управляющий компанией «Керкхоф Негошиэйшнс» (Kerkhoff Negotiations) (перевод — inosmi.ru).

— Господин Шуман, разногласия в отношениях между Россией и Украиной глубоки. Переговоры по новому договору о транзите русского газа через Украину закончились неудачей. Как можно решить этот конфликт?

— В таком сложном положении помогает теория игр. С ее помощью можно очень хорошо проанализировать подобные сложные ситуации, возникающие в ходе переговоров: как выглядит поле игры, на котором находятся игроки? Кто и с каким багажом садится за стол переговоров? Кто и какой переговорной силой обладает? В этом конфликте ситуация такова: в прошлом Украина обладала значительной переговорной силой. Россия зависела от того, разрешат ли украинцы транспортировать российский газ по своей территории. Ситуация для Украины изменилась со строительством нового газопровода «Северный поток — 2». Украина должна изменить игровое поле, сделать его больше, чтобы укрепить свою переговорную силу. Например, привлечь к игре дополнительных игроков.

— Кто может стать такими новыми игроками, способными укрепить переговорную силу Украины?

— Например, США. Украина могла бы привлечь США в качестве союзника в этом конфликте, чтобы укрепить свою переговорную силу по отношению к России. Но она этого не делает. А ведь это её единственный шанс не потерпеть поражение в данной силовой игре. Украина должна решить, с кем она хочет сблизиться: с Европой или с США. Но Украина не принимает решения ни в том, ни в другом направлении. Поэтому ей трудно привлечь США в качестве союзника против России. Риск для Украины продать себя слишком дешево очень велик.

— То есть русские находятся на переговорах в более выгодном положении?

— Россия повела себя очень профессионально в этом конфликте и тщательно продумала, как ей уменьшить свою зависимость от Украины. Русским это удалось с помощью строящегося нового газопровода «Северный поток — 2». Но новый газопровод еще не готов. И Украина обязательно должна воспользоваться оставшимся временем. Но она этого не делает, а тянет время, растрачивая тем самым остатки переговорной силы.

— Какую роль играет ЕС в этом конфликте? И как ему себя вести, чтобы уладить спор?

— ЕС представлен на этих переговорах, и у него хорошие переговорные позиции: он — клиент. Он мог бы призвать обоих партнеров к разумному поведению. Но у него не получается скоординировать свои действия. У ЕС нет единой позиции на этих переговорах, он ведет их нерешительно и тем самым ослабляет свои позиции. Но ведь и ЕС заинтересован в разрешении этого конфликта. Действительно, на ближайшую перспективу снабжение Европы газом обеспечено. Пока газопровод «Северный поток — 2» строится, запасов хватит. Но ЕС должен себя обезопасить. Однако создается впечатление, что он этого не осознает. С введением в строй «Северного потока — 2 европейские страны делают себе полностью зависимыми от России. ЕС мог бы поддержать Украину на переговорах о новом транзитном договоре — чисто из собственного интереса, чтобы не попасть в долгосрочную зависимость от русских в газоснабжении. Но ЕС не пользуется этим шансом. А американцы не встают на сторону европейцев. Они в этот конфликт не вмешиваются.

— США торпедирует новый российский газопровод всеми средствами. Поэтому они даже очень вмешиваются.

— Верно. Но у американцев нет определенной переговорной стратегии. Неясно также, какова общая стратегия Украины и США. США должны были быть заинтересованы в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером. Выступать только против «Северного потока — 2» — это не решение. Газопровод будет построен. Вопрос только, что будет потом? США и Украина только тянут время, но долгосрочной стратегии у них нет.

— Может ли ЕС еще сыграть роль посредника между Россией и Украиной?

— ЕС должен будет заранее к этому подготовиться. То есть, он должен определить, кто будет входить в его переговорную команду: кто будет говорить с другими участниками? Ему нельзя поддаваться эмоциям. Однако единой позиции по отношению к другим партнерам ЕС не высказывает. Он мог надавить на слабое место русских: на зависимости России от ЕС. Русским нужен ЕС как покупатель их газа. Но судя по всему, ЕС этого не осознает.

— Но если давать русским отпор, то это еще больше осложнит отношения с этой страной.

— Чем труднее и многограннее переговорная ситуация, тем труднее подготовиться к переговорам. Игровое поле в этом конфликте вот уже многие годы носит комплексный характер. ЕС должен послать на переговоры решительную и энергичную команду. Ведь вопрос стоит так: хотят ли европейцы быть зависимыми от одного партнера? Ясно, что в идеале нельзя поступать так, чтобы попасть в зависимость от одного партнера. Но ЕС пока совершенно не готов к этому. А Россия ведет себя абсолютно профессионально. У нее позиция однозначная.

— Когда строительство «Северный поток — 2» будет завершено, действительно ли ЕС будет вести переговоры только с Россией? Какие последствия это будет иметь для Европы?

— Это классическая ситуация с двумя монополистами. ЕС и Россия зависят друг от друга. Это положительный фактор. Негативный заключается в том, что Россия ведет переговоры лучше и профессиональнее, чем ЕС. Это означает, что ЕС по отношению к России находится тактически в менее выгодном положении. ЕС мог бы изменить игровое поле и укрепить свои позиции, привлекая других поставщиков газа. ЕС должен быть готов вести дискуссию с Россией в полемической манере, например, в ходе переговоров о ценах, и дать России понять, что существуют и альтернативные варианты, например, поставщики сжиженного газа. США, крайне заинтересованные в том, чтобы продавать больше газа в Европу, могли бы стать одним из вариантов решения проблемы.

— В долгосрочной перспективе Украина проиграет в этом газовом конфликте?

— Совершенно определенно. Россия не поддалась ни на одну попытку оказать на нее давление. А Украину систематически заводят в тупик.