Экономист: Если дорожный сбор включат в топливо, вырастут цены на продукты питания 7 3.12.2019, 11:11

Cитуация несколько иная, чем власти показывают белорусам.

Об этом onliner.by рассказала Катерина Борнукова — академический директор Центра экономических исследований BEROC и визитирующий профессор Киевской школы экономики:

— Тема включения «дорожного сбора» в стоимость топлива вновь всплыла после того, как министр финансов объявил причины, по которым подобного рода реформа пока не происходит. Максим Ермолович отметил, что по различным подсчетам надбавка к цене на горючее может составить 10 копеек (и даже больше) и это, в свою очередь, приведет к общему росту цен на фактически все товары, в том числе и продовольственные. Давайте разберемся, как это может происходить.

Важно понимать суть любой реформы системы оплаты «дорожного сбора»: как ни крути, меньше отдавать государству белорусы точно не будут (а некоторые, возможно, отдадут больше). Изменится порядок оплаты: на сегодняшний день он разовый и ощутимый, но есть вероятность, что его сделают интегрированным в стоимость бензина: регулярным и незаметным. По большому счету проблема заключается лишь в том, насколько справедливо выглядит подобное «налогообложение». Сегодня ситуация следующая: есть пенсионеры, которые пять раз в год выезжают на дачу, а есть люди, пользующиеся автомобилем пять раз в день, — госпошлину и те и другие платят одинаковую. При этом ее оплату увязали с прохождением государственного техосмотра. Это породило целое движение «отказников» от прохождения ТО, и, конечно, подобная тенденция ничего хорошего государству не несет: бюджет недополучает деньги, по дорогам ездят автомобили без наклеек на лобовом стекле.

Идея интегрировать дорожный сбор в стоимость топлива кажется мне логичной. Она эффективна и выглядит вполне справедливо: очевидно, что за пользование дорогами будет платить именно тот водитель, который чаще пользуется автомобилем, и, судя по всему, такая ситуация устраивает абсолютное большинство автовладельцев.

Если с частными лицами все понятно, то с юридическими могут возникнуть определенные «побочные эффекты». Напомню еще раз: министр финансов озвучил, что литр топлива может подорожать на 10 копеек — очевидно, что эти деньги станут дополнительной статьей расходов на логистику и в итоге повлияют на цену большинства продуктов. То есть проблема, являвшаяся головной болью трех миллионов автовладельцев, станет проблемой уже каждого платежеспособного белоруса? По сути — да. Но важно понимать, что, во-первых, подорожание топлива на 10 копеек за литр отнюдь не говорит о том, что на эту сумму автоматически подорожает все. В условиях жесткой конкуренции в розничной торговле наверняка речь пойдет о росте на 1—3 копейки, что является не более чем статистической погрешностью. С другой стороны, даже не обладающие автомобилями пешеходы регулярно пользуются дорогами, их пешеходной инфраструктурой и т. д. Учитывайте также, что дорожный сбор уже был учтен в затратах перевозчиков ранее, то есть налог в новой его форме не свалится на них как некая совершенно новая статья трат.

Думаю, что у многих возникает еще один важный вопрос: понесет ли удорожание бензина автоматическое увеличение дотаций на армию, МВД и другие бюджетные отрасли, потребляющие топливо в огромных количествах? Думаю, что при желании этого очень легко не допустить, разработав механизм возврата по принципу компенсации НДС.

Понятное дело, что власти к подобным шагам относятся очень осторожно, особенно после серии акций протестов, связанных как раз с подорожанием топлива в 2011 и 2013 годах. У нас в стране невысокая стоимость бензина и право владения автомобилем воспринимаются как социальная норма. Повышение цен на топливо приводит к возмущению как минимум такому же, какое может произойти при подорожании хлеба и молока.

И еще. Важно понимать, что мы с вами обсуждаем гипотетическую ситуацию, при которой, оплачивая любого рода дорожные налоги, мы отдаем деньги целенаправленно на ремонт этих самых дорог. На самом деле ситуация несколько иная: деньги, которые мы отдали в качестве автомобильной госпошлины, идут в общий государственный карман, и после этого их оттуда при необходимости достают на ремонт старых и строительство новых дорог. В один год получается сумма большая, в другой — меньшая, реальной прозрачной картины не видно. Остается надеяться, что сбор высчитывается исходя из некоего среднего арифметического. Отсутствие гласности и конкретики вычислений также вызывает у автовладельцев справедливые вопросы, ответы на которые в обозримом будущем мы с вами вряд ли получим.