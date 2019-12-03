Зеленский подписал законы о дорогах в Украине 1 3.12.2019, 11:46

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Владимир Зеленский

Что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 282-ІХ о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, принятый Верховной Радой в целом 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что документ отменяет согласование с комитетом парламента по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автодорог. Вместо этого, Кабмин утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования госзначения на соответствующий период с перечнем дорог, где запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей. Перечень объектов строительства утверждается правительством ежегодно.

Кроме того, согласно документу, госбюджет должен предоставить субвенцию местным бюджетам на финансирование проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечения инженера-консультанта.

Зеленский также подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-ІХ, принятый парламентом принял 12 ноября. Документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Согласно закону, распорядители бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда в рамках предельных показателей расходов и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

Как отмечается в сообщении, эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, а также расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из госбюджета.

Ранее в Укравтодоре сообщили, что на ремонт дорог государственного значения в 2020 году будет выделено 25-26 млрд грн.

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, через три-пять лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.

Глава Укравтодора Александр Кубраков рассказывал, когда в Украине сделают платные дороги.

В октябре Владимир Зеленский подписал закон, который касается увеличения финансирования на автодороги на 1,17 млрд грн в государственном бюджет на 2019 год.