Трампу понравился доклад республиканцев в его защиту
- 3.12.2019, 13:06
Президент США назвал его отличной работой.
Президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался о подготовленном республиканцами 123-страничном докладе, отвергающем основные пункты обвинений демократов в рамках расследования дела об импичменте. "Только что приземлился в Великобритании для участия в саммите НАТО. До приземления прочитал доклад республиканцев о сфабрикованном импичменте. Отличная работа!" - написал Трамп в ночь на вторник, 3 декабря, в Twitter, указав на возможность обращения в Верховный суд, передает dw.com.
Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
Республиканцы отвергли все пункты обвинений демократов
Ранее американские СМИ сообщили о подготовленном республиканцами докладе, защищающим действия Трампа в отношениях с властями Украины и опровергающем его злоупотребление служебным положением. Готовящие импичмент демократы движимы "навязчивой идеей" объявить недействительными результаты президентских выборов в США в 2016 году, считают республиканцы. При этом речь идет о "срежиссированной кампании, направленной на то, чтобы перевернуть вверх дном нашу политическую систему", утверждают авторы документа.
По их мнению, сомнения главы Белого дома в возможности предоставления военной помощи Киеву были обоснованными в связи с "повсеместной коррупцией" в Украине. В докладе также отвергаются обвинения демократов в адрес Трампа о стремлении извлечь выгоду из расследования против своего политического соперника Джо Байдена и его семьи. У Трампа действительно имеются опасения в отношении Байдена, его сына Хантера и компании Burisma, однако он не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться от Киева начала расследования, отмечается в документе.
Кроме того, республиканцы отрицают попытки помешать выступлениям со свидетельскими показаниями в рамках подготовки процедуры импичмента в Палате представителей. По мнению авторов доклада, подготовленные демократами доказательства вины Трампа не подтверждают ни одно из их утверждений. К тому же, ни один из свидетелей не представил факты, указывающие на совершение президентом США преступления, отмечается далее.
Комитет по разведке представит свой доклад
Как ожидается, вечером 3 декабря будет опубликован доклад комитета по разведке Палаты представителей США по итогам расследования в рамках подготовки импичмента. Председатель комитета Адам Шифф в эфире телеканала MSNBC сообщил, что в документ вносятся последние дополнения, его копии получили члены комитета для ознакомления. До вечера вторника им запрещено разглашать содержание доклада.
4 декабря начнутся слушания в рамках подготовки импичмента в комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей. Ранее стало известно, что ни Трамп, ни его адвокаты не придут на слушания, пока не будут названы свидетели и пока комитет не гарантирует беспристрастный процесс.
Подготовка импичмента Трампа
Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Ukrainegate". Зеленский утверждает, что давления на него не оказывалось. В свою очередь Трамп назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".
Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.