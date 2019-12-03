Трампу понравился доклад республиканцев в его защиту 3.12.2019, 13:06

Дональд Трамп

Президент США назвал его отличной работой.

Президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался о подготовленном республиканцами 123-страничном докладе, отвергающем основные пункты обвинений демократов в рамках расследования дела об импичменте. "Только что приземлился в Великобритании для участия в саммите НАТО. До приземления прочитал доклад республиканцев о сфабрикованном импичменте. Отличная работа!" - написал Трамп в ночь на вторник, 3 декабря, в Twitter, указав на возможность обращения в Верховный суд, передает dw.com.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Республиканцы отвергли все пункты обвинений демократов

Ранее американские СМИ сообщили о подготовленном республиканцами докладе, защищающим действия Трампа в отношениях с властями Украины и опровергающем его злоупотребление служебным положением. Готовящие импичмент демократы движимы "навязчивой идеей" объявить недействительными результаты президентских выборов в США в 2016 году, считают республиканцы. При этом речь идет о "срежиссированной кампании, направленной на то, чтобы перевернуть вверх дном нашу политическую систему", утверждают авторы документа.

По их мнению, сомнения главы Белого дома в возможности предоставления военной помощи Киеву были обоснованными в связи с "повсеместной коррупцией" в Украине. В докладе также отвергаются обвинения демократов в адрес Трампа о стремлении извлечь выгоду из расследования против своего политического соперника Джо Байдена и его семьи. У Трампа действительно имеются опасения в отношении Байдена, его сына Хантера и компании Burisma, однако он не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться от Киева начала расследования, отмечается в документе.

Кроме того, республиканцы отрицают попытки помешать выступлениям со свидетельскими показаниями в рамках подготовки процедуры импичмента в Палате представителей. По мнению авторов доклада, подготовленные демократами доказательства вины Трампа не подтверждают ни одно из их утверждений. К тому же, ни один из свидетелей не представил факты, указывающие на совершение президентом США преступления, отмечается далее.

Комитет по разведке представит свой доклад

Как ожидается, вечером 3 декабря будет опубликован доклад комитета по разведке Палаты представителей США по итогам расследования в рамках подготовки импичмента. Председатель комитета Адам Шифф в эфире телеканала MSNBC сообщил, что в документ вносятся последние дополнения, его копии получили члены комитета для ознакомления. До вечера вторника им запрещено разглашать содержание доклада.

4 декабря начнутся слушания в рамках подготовки импичмента в комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей. Ранее стало известно, что ни Трамп, ни его адвокаты не придут на слушания, пока не будут названы свидетели и пока комитет не гарантирует беспристрастный процесс.

Подготовка импичмента Трампа

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Ukrainegate". Зеленский утверждает, что давления на него не оказывалось. В свою очередь Трамп назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".

Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.