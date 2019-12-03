Крафтовое пиво назвали полезным для иммунитета 4 3.12.2019, 13:20

Этот напиток даже способствует спокойному сну.

Исследование американских ученых показало, что в тех сортах пива, в которых дрожжи добавляются уже после бутилирования, содержится до 50 миллионов пробиотических бактерий, которые усиливают иммунитет, улучшают работу кишечника и даже способствуют спокойному сну. Речь идет исключительно о так называемом крафтовом пиве — таком, которое производится частными пивоварнями мелкими партиями по собственным рецептам, пишет «Популярная механика».

Массово выпускаемое в заводских условиях пиво лишено этих преимуществ, так как оно подвергается пастеризации и фильтрации. Полезно для здоровья только крафтовое пиво, но и его ученые не советуют употреблять более одной бутылки в день. С 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, согласно которому пивом будет считаться напиток, содержащий 80% солода, менее 20% иного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.