Лев Марголин: Определенная девальвация в следующем году ожидается 2 3.12.2019, 13:29

Лев Марголин

Белорусский рубль может ослабнуть от 10 до 20%.

Экономист Лев Марголин прокомментировал сайту udf.by перспективы белорусского рубля в 2020 году.

«Cудя по тому, какой курс правительство заложило в бюджет на 2020 год (среднегодовой курс белорусского рубля к доллару составит Br2,2447 – прим.), то определенная девальвация – 10-15-20% – ожидается. Если среднегодовой курс 2,24 – значит, к концу 2020 года курс вполне может составить и Br2,30 и Br2,35», – сказал Марголин.

Вместе с тем экономист считает, что власти учли прошлые ошибки, когда после быстрого роста зарплат происходила обвальная девальвация.

«Сейчас Национальный банк ведет гораздо более взвешенную политику, чем это было, скажем, перед выборами-2010. Поэтому я бы не стал ожидать разовой обвальной девальвации», – подчеркнул Марголин.