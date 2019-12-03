Мэр Стамбула может выиграть у Эрдогана президентские выборы 3.12.2019, 13:32

Экрем Имамоглу

Его преимущество было бы как минимум в 5%.

Если бы нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и мэр Стамбула Экрем Имамоглу соревновались на выборах президента, Имамоглу был бы впереди на пять процентных пунктов.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute, об этом свидетельствует результат опроса, проведенного социологической компанией Piar.

Респондентам задавали вопрос: "За кого вы голосовали бы на президентских выборах только с двумя кандидатами, Эрдоганом и Имамоглу?". 44,5% опрошенных отметили, что проголосуют за Имамоглу, 39,7% ответили, что поддержали бы действующего президента Эрдогана.

Опрос проводился в рамках интервью лицом к лицу с 1416 людьми в 26 провинциях Турции с 19 по 24 ноября.

Имамоглу был избран мэром Стамбула от главной оппозиционной Республиканской народной партии на повторных выборах в июне. Хотя он выиграл у провластного кандидата на очередных местных выборах в марте, результат голосования отменили по требованию Партии справедливости и развития Эрдогана.

Успех Имамоглу на выборах мэра и его поддержка среди избирателей вызвали комментарии, что он может стать следующим президентом Турции.

Эрдоган также занимал должность мэра Стамбула между 1994 и 1998 годами. Эрдоган был избран президентом в 2014 году, а затем - в 2018 году.

Многие люди критикуют Эрдогана за то, что он стал авторитарным правителем, заставляет замолчать инакомыслящих и преследует своих критиков.