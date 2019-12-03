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Житель Барановичей «заминировал» завод, чтобы не идти на работу

  • 3.12.2019, 13:53
Житель Барановичей «заминировал» завод, чтобы не идти на работу

Пришлось работать саперной группе.

2 декабря в 21:17 в милицию Барановичей поступило сообщение, что заминирован станкостроительный завод "Атлант", сообщает "Еврорадио".

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. С предприятия были эвакуированы 150 человек.

Во время обследования завода специалисты не обнаружили опасных предметов. В 23:15 работа предприятия возобновилась.

Выяснилось, что сообщение в милицию поступило с телефона, который находится в одной из квартир в Барановичах. Там, у себя дома, милиционеры задержали 43-летнего мужчину, который и сделал сообщение. Медосмотр показал, что в воздухе, выдыхаемом мужчиной, концентрация алкоголя составляла 1,8 промилле.

Сам задержанный пояснил, что не хотел идти на работу, поэтому и сообщил о минировании.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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