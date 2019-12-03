Исследователи идентифицировали новый вид летающего динозавра 3.12.2019, 14:11

Они обитали на Земле 95 миллионов лет назад.

Исследователи из Университета Альберты (Канада) и Национального музея в Рио-де-Жанейро (Бразилия) определили ранее неизвестный вид птерозавра, который обитал на Земле 95 миллионов лет назад, пишет «Вокруг света».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Scientific Reports», отлично сохранившиеся останки этого существа были впервые обнаружены в известняковом карьере в Ливане более 15 лет назад.

Авторы исследования говорят, что птерозавр обитал в районе океана Тетис — древнего массива соленой воды, который разделял древние суперконтиненты Лавразию и Гондвану в мезозойскую эру (251-65,5 млн лет назад).

Чем особенный новый вид птерозавра

Несмотря на то, что останки птерозавров находили на каждом современном континенте, окаменелости этих животных не очень многочисленны и распределены неравномерно. Самые больше пробелы в научных данных о птерозаврах касаются Африканского континента и Аравийского полуострова (в данном исследовании эти регионы ученые сочли уместным объединить в один).

По мнению исследователей, останки птерозавра, обнаруженные в Ливане 15 лет назад, являются наиболее полным образцом животного, когда-либо обнаруженным в этой объединенной области, а потому они могут заполнить пробелы в наших знаниях о том, какие птерозавры обитали 95 млн лет назад на африканском континенте.

Ученые обнаружили, что птерозавры имели куда большее видовое разнообразие, чем считалось ранее. Новый вид получил название Mimodactylus libanensis. Он образует новую группу зубчатых птерозавров вместе с близкородственным китайским видом Haopterus gracilis.

Ливанский птерозавр был частью популяции летающих рептилий, которые обитали 95 миллионов лет назад в районе древнего океана Тетис, который простирался от территории нынешнего Китая до большой системы рифов, которая сегодня является территорией Ливана.

Регион, в котором обитал M. libanensis, характеризовался мелкими морскими водами со множеством рифов и лагун. Вполне вероятно, что животное питалось ракообразными, добывая пищу на поверхности мелководья, как некоторые современные морские птицы.

Как сообщал «Вокруг света Украна», китайские палеонтологи обнаружили рекордную кладку птерозавра. Несколько скелетов взрослых особей и 215 яиц были обнаружены в обломке песчаника у города Хами (в китайской провинции Кумуль). Палеонтологи исследовали с помощью компьютерной томографии пока только 40, но уже сделали открытие. В 16-ти оказались эмбрионы одной разновидности — Hamipterus tianshanensis, взрослые особи которой вырастали до 1,2 метров, а размах их крыла достигал трех метров.