закрыть
3 декабря 2019, вторник, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Страх и мечта подполковника Путина

1
  • Иван Яковина, «Новое время»
  • 3.12.2019, 14:21
Страх и мечта подполковника Путина
Иван Яковина

Правитель России — человек очень простой и незатейливый.

Президент России Владимир Путин много раз говорил, что считает главной геополитической катастрофой XX века развал СССР. Я с ним не согласен, и считаю главной трагедией мировые войны, но понять ход его мысли я могу.

Путин — человек очень простой и незатейливый. Для него важно, чтобы все было спокойно, по плану и по графику. Под контролем и без сюрпризов.

Поэтому в 1991 году этот подполковник КГБ пережил настоящий шок, когда вся его жизнь и абсолютно все, во что он верил, развалилось буквально за пару недель.

Ему было дискомфортно, унизительно и страшно видеть, как могучая империя, которой он служил, распалась и униженно просила у Запада еду и кредиты. Для Путина это было просто невыносимо.

Да, потом он очень неплохо устроил свою жизнь. У него сейчас есть все, о чем только можно мечтать. Но для полного счастья ему жгуче не хватает лишь одного компонента — мести.

Он всей душой мечтает устроить Западу — и США, и Европе — такую же «катастрофу», как и они, как он считает, устроили Советскому Союзу. Хочет, чтобы их союзы рушились, чтобы их страны разваливались на куски, чтобы простые люди в ужасе и отчаянии смотрели на происходящее, а политики ничего не могли с этим сделать.

Путин жаждет, чтобы все они пережили тот же страх, растерянность и унижение, которые он сам пережил в 1991 году. Вся российская внешняя политика подчинена реализации именно этой цели.

В его мечтах Запад должен развалиться и стать тенью себя. Европейский Союз должен повторить судьбу Советского, а НАТО — пойти по пути Варшавского договора. И надо сказать, сейчас у Путина есть первые успехи на этом пути.

Иван Яковина, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман