Страх и мечта подполковника Путина 1 Иван Яковина, «Новое время»

3.12.2019, 14:21

Иван Яковина

Правитель России — человек очень простой и незатейливый.

Президент России Владимир Путин много раз говорил, что считает главной геополитической катастрофой XX века развал СССР. Я с ним не согласен, и считаю главной трагедией мировые войны, но понять ход его мысли я могу.

Путин — человек очень простой и незатейливый. Для него важно, чтобы все было спокойно, по плану и по графику. Под контролем и без сюрпризов.

Поэтому в 1991 году этот подполковник КГБ пережил настоящий шок, когда вся его жизнь и абсолютно все, во что он верил, развалилось буквально за пару недель.

Ему было дискомфортно, унизительно и страшно видеть, как могучая империя, которой он служил, распалась и униженно просила у Запада еду и кредиты. Для Путина это было просто невыносимо.

Да, потом он очень неплохо устроил свою жизнь. У него сейчас есть все, о чем только можно мечтать. Но для полного счастья ему жгуче не хватает лишь одного компонента — мести.

Он всей душой мечтает устроить Западу — и США, и Европе — такую же «катастрофу», как и они, как он считает, устроили Советскому Союзу. Хочет, чтобы их союзы рушились, чтобы их страны разваливались на куски, чтобы простые люди в ужасе и отчаянии смотрели на происходящее, а политики ничего не могли с этим сделать.

Путин жаждет, чтобы все они пережили тот же страх, растерянность и унижение, которые он сам пережил в 1991 году. Вся российская внешняя политика подчинена реализации именно этой цели.

В его мечтах Запад должен развалиться и стать тенью себя. Европейский Союз должен повторить судьбу Советского, а НАТО — пойти по пути Варшавского договора. И надо сказать, сейчас у Путина есть первые успехи на этом пути.

Иван Яковина, «Новое время»