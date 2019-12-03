закрыть
3 декабря 2019, вторник, 16:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

«Выкинут на улицу и не вспомнят, как звали»: резкое обращение к Лукашенко

4
  • 3.12.2019, 14:32
  • 3,654
«Выкинут на улицу и не вспомнят, как звали»: резкое обращение к Лукашенко

Обманутые дольщики «Тамбаза» в пятый раз напомнили диктатору о том, что происходит в строительстве.

Утихшая на время история «Тамбаза» получила новый виток. Только вчера УКС Советского района отчитался об успехах («столбик» собираются сдать летом 2020-го, а незаконсервированную «стену» восстанавливают и приводят в порядок), как сегодня многострадальные держатели жилищных облигаций опубликовали новое, уже пятое по счету, видеообращение к Лукашенко, сообщает onliner.by.

«Мы на самом деле боимся, что в итоге останемся без квартир. Суммы доплат хоть еще и не озвучены, но определенные слухи просачиваются, и большинство понимает, что финансово не потянет «хотелки» УКСа. А если деньги не будут внесены, никто церемониться не станет — выкинут нас на улицу и не вспомнят, как звали», — переживают «тамбазовцы».

— Доплаты официально не озвучены, но есть достоверный инсайд о доплатах по «столбику» — 597 рублей за «квадрат». Возможно, после отправки проекта на доработку в Минскпроект сумма могла вырасти до 630 рублей. Но эти 30 рублей пока не подтверждены. Про доплаты в «стене» пока говорить рано, — озвучивают цифры люди.

В своем видеообращении держатели жилищных облигаций делают упор на то, что подписанный Лукашенко «спецуказ» №430 по мере продвижения дела начинает обретать странные трактовки, мол, каждый чиновник крутит документ как хочет (но не так, как было бы выгодно минчанам). Возмущает людей и то, что договоры с ними до сих пор не заключили, официально суммы доплат не озвучили, а достройкой «стены» собираются заняться чуть ли не через год.

Рассмотрев ситуацию со всех сторон, «тамбазовцы» просят претворить в жизнь шесть пунктов, которые, на их взгляд, исправят сложившуюся ситуацию:

— Первая, и одна из самых главных проблем: большинство потерпевших — 51% — не получило страховые выплаты. Чтобы защитить свои законные права, те, кто не получил страховые выплаты, обратились в суд. В суде были вынесены решения в их пользу, но ни одной выплаты на сегодняшний день не было произведено. При этом согласно указу средства от реализации коммерческих помещений, которые были построены на наши деньги, пойдут на возмещение потерь в первую очередь страховых компаний и только потом нам, потерпевшим. Понятно, что для нас средств уже просто не останется. При этом страховые получат сверхприбыль. В связи с этим мы просим, чтобы деньги, которые останутся после завершения строительства на спецсчете УКСа Советского района, получили сначала пострадавшие и только потом страховые компании.

Также просим к выплатам страховок привлечь страховые компании и банки, которые только в 2018 году были заменены на поручителей, не исполнивших в итоге свои обязательства по выплате страховых возмещений. Помимо этого, для минимизации затрат взыскать с «Тамбаза» более 21 миллиона белорусских рублей, то есть сумму, на которую мы признаны потерпевшими, и направить эти деньги на завершение строительства. Включить строительство наших жилых домов в программу льготного кредитования, предусмотренного Указом №240. А также обязать застройщика произвести перерасчет цены объекта долевого строительства, если на момент получения ключей фактическая стоимость строительства окажется ниже цены, указанной в договоре. И последнее: указать в качестве источника для завершения строительства не прибыль от реализации нежилых помещений, а полную оценочную стоимость коммерческой недвижимости, — озвучили свои просьбы «тамбазовцы».

— Мы и наши дети пострадали из-за того, что доверились законному способу строительства жилья в Республике Беларусь с помощью жилищных облигаций, — подытоживают минчане, которые вот уже который год не могут решить свой вопрос.


популярное за неделю

Мнение

Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман