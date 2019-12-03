«Выкинут на улицу и не вспомнят, как звали»: резкое обращение к Лукашенко 4 3.12.2019, 14:32

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Обманутые дольщики «Тамбаза» в пятый раз напомнили диктатору о том, что происходит в строительстве.

Утихшая на время история «Тамбаза» получила новый виток. Только вчера УКС Советского района отчитался об успехах («столбик» собираются сдать летом 2020-го, а незаконсервированную «стену» восстанавливают и приводят в порядок), как сегодня многострадальные держатели жилищных облигаций опубликовали новое, уже пятое по счету, видеообращение к Лукашенко, сообщает onliner.by.

«Мы на самом деле боимся, что в итоге останемся без квартир. Суммы доплат хоть еще и не озвучены, но определенные слухи просачиваются, и большинство понимает, что финансово не потянет «хотелки» УКСа. А если деньги не будут внесены, никто церемониться не станет — выкинут нас на улицу и не вспомнят, как звали», — переживают «тамбазовцы».

— Доплаты официально не озвучены, но есть достоверный инсайд о доплатах по «столбику» — 597 рублей за «квадрат». Возможно, после отправки проекта на доработку в Минскпроект сумма могла вырасти до 630 рублей. Но эти 30 рублей пока не подтверждены. Про доплаты в «стене» пока говорить рано, — озвучивают цифры люди.

В своем видеообращении держатели жилищных облигаций делают упор на то, что подписанный Лукашенко «спецуказ» №430 по мере продвижения дела начинает обретать странные трактовки, мол, каждый чиновник крутит документ как хочет (но не так, как было бы выгодно минчанам). Возмущает людей и то, что договоры с ними до сих пор не заключили, официально суммы доплат не озвучили, а достройкой «стены» собираются заняться чуть ли не через год.

Рассмотрев ситуацию со всех сторон, «тамбазовцы» просят претворить в жизнь шесть пунктов, которые, на их взгляд, исправят сложившуюся ситуацию:

— Первая, и одна из самых главных проблем: большинство потерпевших — 51% — не получило страховые выплаты. Чтобы защитить свои законные права, те, кто не получил страховые выплаты, обратились в суд. В суде были вынесены решения в их пользу, но ни одной выплаты на сегодняшний день не было произведено. При этом согласно указу средства от реализации коммерческих помещений, которые были построены на наши деньги, пойдут на возмещение потерь в первую очередь страховых компаний и только потом нам, потерпевшим. Понятно, что для нас средств уже просто не останется. При этом страховые получат сверхприбыль. В связи с этим мы просим, чтобы деньги, которые останутся после завершения строительства на спецсчете УКСа Советского района, получили сначала пострадавшие и только потом страховые компании.

Также просим к выплатам страховок привлечь страховые компании и банки, которые только в 2018 году были заменены на поручителей, не исполнивших в итоге свои обязательства по выплате страховых возмещений. Помимо этого, для минимизации затрат взыскать с «Тамбаза» более 21 миллиона белорусских рублей, то есть сумму, на которую мы признаны потерпевшими, и направить эти деньги на завершение строительства. Включить строительство наших жилых домов в программу льготного кредитования, предусмотренного Указом №240. А также обязать застройщика произвести перерасчет цены объекта долевого строительства, если на момент получения ключей фактическая стоимость строительства окажется ниже цены, указанной в договоре. И последнее: указать в качестве источника для завершения строительства не прибыль от реализации нежилых помещений, а полную оценочную стоимость коммерческой недвижимости, — озвучили свои просьбы «тамбазовцы».

— Мы и наши дети пострадали из-за того, что доверились законному способу строительства жилья в Республике Беларусь с помощью жилищных облигаций, — подытоживают минчане, которые вот уже который год не могут решить свой вопрос.