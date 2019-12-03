Вадим Пристайко: Мы хотим Ruxit, чтобы Россия оставила Украину 1 3.12.2019, 14:34

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Вадим Пристайко

Фото: УНIАН

Глава МИД Украины надеется, что лидеры НАТО в этом помогут.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News в Лондоне.

"Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это", - сказал Пристайко.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнеров.

"Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО. Хочу напомнить, что мы вообще стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. Об этом я хочу напомнить лидерам", - сказал министр.