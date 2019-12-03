Крымчане: С российскими оккупантами борется даже климат 4 3.12.2019, 15:13

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Полуостров стал другим и не принимает чужаков.

Издание «Крым. Реалии» опубликовало письма крымчан о ситуации на полуострове:

— Идем с одноклассницей Катей через двор и слышим разговор пенсионерок, одна из которых объясняет другой, что ее сын ходит в море исключительно на «наших, российских» судах. «Точно моя мать! – говорит Катя. – Вчера опять сцепились с ней. Для этого у нас вечная тема: украденный Россией Крым. Спросила мать: если она считает, что Россия не оккупант, трусливо воспользовавшийся моментом украинского Майдана и пророссийским прогибом Януковича, то почему тогда мой дед, ее отец, воевал с фашистской Германией и не радовался ее территориальным завоеваниям, а пошел подростком на фронт?» Казалось бы, прошло более пяти лет российской оккупации, а с новой властью смирились далеко не все. Да, многие крымчане открыто не выражают своего мнения, не лайкают в соцсетях единомышленников, но это вовсе не означает, что внутреннее сопротивление отсутствует.

Мне кажется, с российской аннексией Крыма не смирилась даже погода. Мы с Катей вспомнили, что в сентябре 2014-го задул штормовой ветер, резко, чуть ли не до ноябрьских значений, снизилась температура, и переправа через пролив продержала на приколе «руссо туристо» почти неделю.

«С детства помню где-то услышанное, что на погоду влияет поведение людей. Вот смотри, – говорит Катя, – сначала тот злополучный сентябрь, который у нас обычно приятнее и мягче летних месяцев. Потом частые и продолжительные штормовые ветры и опять-таки закрытая переправа, когда Крым отрезали от регулярных поставок продуктов. И так происходило не единожды. Прав, наверное, известный бард Тимур Шаов, характеризующий нынешнее время глобальным озлоблением, портящим атмосферу: «И не углекислый газ, и не холодные течения, а отрицательная энергия нашей ненависти, глупости, нетерпимости портит нам атмосферу. Мы, конечно, материалисты и не верим во всю эту метафизику. Но знаете, сколько было солнечных дней в Москве в прошлом декабре? Шесть минут. Не заслужили…Так что, граждане, поменьше злобы. А то климат портится». Это он сказал вроде не о нас, а вышло, что один в один про Крым, где с российскими оккупантами борется даже климат. Нынешняя осень тоже в тему. Обычно дожди начинались в сентябре, иной год даже досрочно прерывали бархатный сезон, а в этом году просто беда, только накануне календарной зимы пошли первые дожди, а ведь это виды на будущий урожай и, что самое главное для нас, наличие воды».

Теория об отрицательной энергии человеческой ненависти показалась интересной. Преимущественно молчаливое сопротивление крымчан оккупантам и их негативное отношение к местным, тоже не всегда выражаемое открыто, витает не только в воздухе, но и в моральном климате. Даже те, кто радостно принял аннексию полуострова и гордо называет себя российскими гражданами, не могут не признать, что Крым стал другим и часто не принимает чужаков. Мне всегда помнится, что трагедия в политехническом колледже унесла жизнь парня, всего ничего прожившего в оккупированной Керчи: его отец-военнослужащий, наверное, радовался переезду в теплые края с холодного Урала. Я впервые слышал, чтобы в «Артеке», куда попасть было более чем престижно, в течение каких-то двух месяцев погибли двое детей с российского материка. Да в самые разрушительные девяностые годы не случалось ничего подобного, а тут благополучная Россия оттяпала лагерь и гнобит в нем свое собственное будущее.

Весьма «способствует» сокращению численности российского населения, знакомящегося с «прирезанным» Крымом, и сокращению уровня его материального достатка дорожная сеть полуострова, ни в населенных пунктах, ни на междугородних трассах не приспособленная к невиданному росту автомобильного движения. Не знаю в точности статистических данных о количестве погибших и пострадавших в Крыму за годы аннексии, числе разбитых в хлам крутых иномарок, но определенно знаю, что практически ни дня не обходится без новостей о ДТП, пострадавших и погибших в авариях. Я уже не говорю о недоделанной трассе «Таврида», которая стала местом человеческих трагедий, особенно в летний сезон. И пусть Аксенов хоть каждый день ездит по ней со стаканом воды на капоте, ГИБДД дает в своих сводках совсем иную картину.

Отдых в Крыму для многих туристов заканчивается печально, словно все дороги соседней России, ведущие к Керченскому мосту, заговорены на аварии. Тут надо признать, что далеко не все россияне рвутся душой в Крым: просто их лишили иных вариантов отдыха. Нынешним летом у нас по просьбе знакомых останавливалась на пару ночей семья с малышом из Владимирской области России. Муж и жена – оба бюджетники, он служит в полиции, она работает в управлении культуры. Отдыхали они в Алупке, которая им категорически не понравилась, но только туда и была путевка в семейный пансионат. Приехали они на новенькой иномарке, но на обратном пути под Москвой попали в жуткую аварию, лишившись надолго здоровья и машины навсегда. Мы разговаривали с ними по телефону, говорят, зареклись больше ездить в Крым и другим посоветуют. «Не принял нас ваш Крым, – сказал нам на прощание глава семейства. – Не наша это земля».