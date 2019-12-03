Зарплаты растут почти по всей Литве: средние доходы «на руки» — 834 евро 3 3.12.2019, 15:46

Рост идет во всех округах страны.

Средняя зарплата "на бумаге" в Литве (без учета данных персональных предприятий) в третьем квартале этого года составила 1317,6 евро. По данным Департамента статистики, средняя зарплата увеличилась во всех округах – от 1,5% в Вильнюсском до 3,8% в Паневежском. Однако, если смотреть данные по самоуправлениям, то ситуация неодинаковая.

Средняя зарплата "на бумаге" в Вильнюсском регионе в третьем квартале 2019 года составила 1459,4 евро и по сравнению со вторым кварталом, увеличилась на 1,5%. В центральной западной части Литвы зарплата "на бумаге" была 1208,5 евро (на 2,8% больше, чем во втором квартале).

Разница в зарплатах между этими регионами в третьем квартале составила 250,9 евро, пишет Delfi.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата в течение квартала увеличилась по всей Литве – с 1,5% в Вильнюсском до 3,8% в Паневежском округе.

В третьем квартале 2019 г. самая высокая зарплата была в Вильнюсском округе – 1459,4 евро, самая низкая в Таурагском округе – 1036,8 евро.

Средняя зарплата "на руки" за квартал увеличилась во всех округах – с 1,4% до 3,4%.

По данным Департамента статистики, на росте зарплат в третьем квартале сказалось большее количество рабочих дней, сезонность и другие факторы.

Средняя зарплата за год (с третьего квартала 2018 по 3 квартал 2019 года) увеличилась во всех округах, а больше всего - на 10,1% - в Каунасском. В других округах рост зарплат составил 6,1-9,7%.

В Вильнюсском регионе зарплаты за год увеличились на 9,3%, в центральном и западном – на 8,8%.

Средняя зарплата в месяц "на руки" за год выросла во всех округах – на 11,2 до 15,4%.

Напомним, что на росте зарплат сказались поправки, которые вступили в силу с 1 января 2019 года: повышение минимальной зарплаты, повышение зарплат политиков, госслужащих и работников бюджетных учреждений и др. причины.

Самые небольшие зарплаты в третьем квартале были в Зарасайском округе (932,4 евро), это в 1,6 раза меньше, чем в Вильнюсском округе (на 570,9 евро).