Брестское «Динамо» побило рекорд средней посещаемости в Беларуси за 17 лет 1 3.12.2019, 16:15

Их матчи в среднем посещали 8 839 человек.

Брестское «Динамо» стало самой посещаемой командой в чемпионате Беларуси-2019, пишет «Трибуна».

Средняя посещаемость домашних матчей брестчан составила 8 839 зрителей на игре.

Это лучшая средняя посещаемость за 17 лет в чемпионате Беларуси. В 2002 году «Неман» собирал в среднем более 11 тысяч зрителей на игре.

В таблице посещаемость завершившегося сезона «Динамо» опередило БАТЭ (5050) и «Гомель» (4075).

Худшая посещаемость у трех команд из Минска: «Энергетик-БГУ» – 687, «Минск» – 814 и «Торпедо» (снялось с чемпионата после первого круга – прим.) – 836.