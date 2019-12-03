Похудеть на три килограмма за неделю: названа лучшая диета 10 3.12.2019, 16:32

В течение дня необходимо принять пищу 4-5 раз.

Как сообщает «Голос», «Легкая диета» поможет сбросить три килограмма за неделю.

«Легкая диета» построена направильном режиме питания. Основной ее принцип заключается в частом приеме пищи маленькими порциями. Диетологи рекомендуют, чтобы объем порции помещался в ладони. В течение дня необходимо принять пищу 4-5 раз: первый завтрак, второй завтрак, легкий обед, полдник, ужин.

Выбранные вами продукты можно тушить, варить и запекать, но не жарить. К концу недели вы сбросите около трех килограммов. Во время диеты желательно уменьшить количество соли. Обязательно в течение дня выпивать минимум 1,5 литра воды.

Нужно исключить из рациона все крупы — за исключением овсяной и гречневой, раз в неделю позволяется немного риса или пшена.

Можно в любых количествах есть ягоды и фрукты, не нужно ограничивать себя в овощах, за исключением картофеля.