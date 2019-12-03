Столтенберг: Украина и Грузия будут членами НАТО 3.12.2019, 16:38

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Решение остается неизменным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса, хотя сейчас и нет четкого временного промежутка для принятия решения о вступлении.

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в рамках саммита лидеров Альянса в Лондоне.

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

«НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлено четкого таймлайна вступления. Сейчас наша задача, найти как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению», — цитирует Йенса Столтенберга «Европейская правда».

Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить.

«Есть много между полным членством и ничем. И поэтому важно проводить реформы», — подчеркнул генсек.