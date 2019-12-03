Рецепт идеального глинтвейна: полезные советы 3.12.2019, 17:44

Для этого напитка не нужно дорогое вино.

Глинтвейн – один из самых популярных зимних напитков. Cайт "Сегодня" подобрал несколько полезных советов, которые помогут вам научиться варить вкусный глинтвейн в домашних условиях.

Как выбрать вино для глинтвейна

Глинтвейн можно готовить как из красного вина, так и из белого. Нужно только запомнить, что при нагревании белое вино еще больше кислит.

При этом нет однозначного ответа, какое вино выбрать: сухое, полусухое, сладкое, красное или белое. Большинство ценителей этого напитка утверждают, что нужно использовать именно сухие вина. Дело в том, что глинтвейн – напиток довольно сладкий, за счет добавления сахара или меда. А полусладкое вино даст приторно-кислый вкус.

Так что идеальными винами для приготовления этого напитка являются сухие некрепкие вина. Полусухие вина также подойдут – но нужно следить, чтобы глинтвейн не получился слишком сладким.

Дорогое вино брать не стоит – хватит обычного столового. Конечно же, сомнительные марки выбирать все равно не надо, иначе никакие специи и фрукты вкус не спасут.

Как регулировать крепость глинтвейна

Если вы хотите приготовить легкий глинтвейн – замените четверть вина водой или виноградным, яблочным, апельсиновым, вишневым соком. А чтобы сделать напиток крепче – добавьте на один стакан напитка по 30 мл рома, коньяка, бурбона или другого крепкого алкоголя. Хватит даже 20 мл, чтобы почувствовать разницу во вкусе.

Какие специи можно добавить в глинтвейн

Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.

Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.

Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.

Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.

Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.

Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.

Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.

Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.

Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Которые фрукты добавить в глинтвейн

Это зависит от того, белый вы готовите глинтвейн или красный и как вы собираетесь их сочетать. В обоих случаях подходят яблоки, груши, цитрусовые. В красное вино можно добавить вишни или клюкву, а в белое – ананас или кишмиш.

Фрукты можно предварительно смешать с медом, чтобы они настоялись и раскрыли свой вкус. Также в мед можно сразу добавить специи и крепкий алкоголь.

Как сделать вкусный глинтвейн

Глинтвейн не должен кипеть;

Вино нужно нагревать до тех пор, пока не исчезнет белая пенка

Подавать обжигающий глинтвейн нельзя, его температура должна быть 70 ºС;

К столу глинтвейн подают либо в посуде, долго сохраняющей тепло, либо в высоком толстостенном бокале с ручкой;

Глинтвейн нельзя подогревать повторно, это испортит его вкус.