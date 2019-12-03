СБУ объявила в розыск террориста Цемаха 10 3.12.2019, 17:55

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Владимир Цемах

Его разыскивают как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о сбивании малайзийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. Владимир Цемах также есть в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, сообщает «Радіо Свобода».

Согласно этим данным, Цемаха подозревают в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей. Его разыскивают как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Отмечается, что меру пресечения к Цемаху не применяли.

Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное на Донбассе. В 2019 году бывший участник вооруженных формирований так называемой «Донецкой народной республики» в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен в Снежном и вывезен в Киев.

В Киеве бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, 5 сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке. После этого он был обменян украинскими властями в числе 35 заключенных и подозреваемых, выданных Москве в обмен на 35 удерживаемых на территории России украинцев. Перед обменом он был допрошен следователями Международной следственной группы по делу о крушении «Боинга», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября дочь Цемаха Мария Левченко-Цемах опубликовала свое фото с отцом и написала, что они «едут домой». Она живет на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса.

Самолет Боинг-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто был на борту.

При согласовании с Украиной, на территории которой произошла трагедия, международное расследование возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. В Международную следственную группу (JIT), которая выясняет причины катастрофы MH17, входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины.