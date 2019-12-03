Опять двадцать пять 3.12.2019, 18:05

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В новейшей истории Беларуси немало знаковых цифр.

$500 или BYN1000 средней зарплаты, например. Или $100 млрд ВВП, о которых мечтают крепкие хозяйственники из АП и Совмина, пишет «Белгазета».

29 ноября список пополнился. Новую магическую цифру озвучил министр финансов Максим Ермолович. Связана она не с доходами граждан и даже не с тем, что они там произвели или потребили. «Мы для себя определили трек на снижение госдолга: довести его уровень к 2025г. до 25% к ВВП. Очень амбициозная задача, сложно идет процесс снижения госдолга, тем не менее мы прилагаем все усилия, чтобы этого достичь», - заверил Ермолович.

«Надо предпринимать усилия, чтобы освобождаться от этого долга и выстраивать систему управления госдолгом, чтобы он ежегодно снижался», - считает министр. Из этого можно заключить, что ранее усилий не предпринимали и систему не выстраивали. Между тем на обслуживание госдолга ежегодно тратится около $1,5 млрд, и для экономики с ВВП в $60 млрд это существенная нагрузка. Так что можно сказать, что к идее об управлении госдолгом и его сокращении крепкие хозяйственники пришли экспериментальным путем: существующий уровень долга «очень тяжело обслуживать и крайне тяжело погашать за счет собственных источников», в силу чего «госдолг сдерживает развитие как бюджетного сектора, так и экономики в целом».

Это важный вывод и значимая веха в истории белорусской экономической модели, и «БелГазета» в данном вопросе может только поддержать министра финансов. Даешь госдолг в размере 25% ВВП к 2025г.!