Белорус пытался ввезти в Украину запчасти для вертолета стоимостью более $100 тысяч 4 3.12.2019, 18:44

Ми-24

Он спрятал комплектующие от Ми-24 среди личных вещей.

Гражданин Беларуси через украинско-белорусскую границу пытался ввезти в Украину комплектующие к вертолету Ми-24. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

"На Киевщине контрразведчики СБУ предупредили попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю", - говорится в сообщении.

Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска «Вильча» правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету Ми-24 без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца.

В то же время, экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более 100 тыс. долларов.

Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.